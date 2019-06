14-Jähriger nach Badeunfall in Wien-Ottakring auf Weg der Besserung

Der Jugendliche war bei Tauchübungen untergegangen und vom Bademeister reanimiert worden

Wien – Der 14-Jährige, der am Donnerstag nach einem Badeunfall in Wien-Ottakring von einem Bademeister reanimiert worden ist, befindet sich am Weg der Besserung. Wie der Krankenanstaltenverbund (KAV) am Freitag mitteilte, wurde er von der Intensiv- auf eine Normalstation eines Spitals verlegt. "Er wird den Unfall ohne bleibende Schäden überstehen", gab sich KAV-Sprecher Christoph Mierau zuversichtlich.

Der Jugendliche hatte im Ottakringer Bad Tauchübungen durchgeführt und war plötzlich reglos abgesunken. Der Bademeister reagierte umgehend, sprang ins Wasser, zog den 14-Jährigen aus dem Wasser und reanimierte den Burschen, der danach mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. (red, APA, 28.6.2019)