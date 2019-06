Die 37 besten Badeplätze Österreichs

Die drängendste Frage in diesem heißen Sommer: Wo lässt es sich in Österreich am schönsten pritscheln und baden? Hier!, sagt die STANDARD-Redaktion

Ein türkisblauer Gebirgssee mit Slow Food, ein ruhiger Donauabschnitt mit Sandstrand und ein erfrischender Naturpool unter dem Wasserfall: Die STANDARD-Redaktion verrät ihre liebsten Badeplätze in Österreich und gibt Empfehlungen für alle Lebenslagen. Für pritschelnde Gourmets ist genauso etwas dabei wie für Jungfamilien mit Kleinkindern oder Naturburschen mit Hund.

WIEN

Kuchelauer Hafenstraße

Schöner Badeplatz mit guten Einstiegsmöglichkeiten. Ideal für Radfahrer und den Sprung ins kühle Nass nach der Arbeit. Restaurant mit gutem türkischem Essen.

Kuchelauer Hafenstraße, 1190 Wien, Eintritt frei

foto: wikicommons/manfred werner/tsui Die Walulisobrücke an der Neuen Donau.

Neue Donau bei der Walulisobrücke

Der FKK-Badestrand bei der Walulisobrücke ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Das Wasser der Neuen Donau bleibt an dieser Stelle auch bei längeren Hitzeperioden frei von Algen. Alte, große Bäume bieten Schatten.

Walulisobrücke, 1220 Wien, Eintritt frei

Lagerwiese Rehlacke, Alte Donau, Wien

Geheimtipp? Ah geh! Bei der Lagerwiese an der Alten Donau spielt es sich an Wochenenden ab. Wer unter der Woche kommt und es sich an den Stegen oder unter den Bäumen gemütlich macht, der vergisst glatt, dass er zuvor gearbeitet hat. Plus: Im kleinen Hütterl vor Ort gibt's Gin Tonic und Mojitos!

Lagerwiese Rehlacke, 1220 Wien, Eintritt frei

foto: wikicommons/v1180a In der schönen Lobau findet man die Dechantlacke.

Dechantlacke

In der Oberen Lobau treffen sich FKKler, es schaut aber niemand scheel, wenn man die Badehose anlässt. Wer früh kommt, kann das alte Holzfloß auf dem See entern. Wenn den Kids fad wird: Ganz in der Nähe ist ein Erlebnisspielplatz.

Dechantlacke, Obere Lobau, 1220 Wien, Eintritt frei

BURGENLAND

Naturbadesee Markt St. Martin

Ein naturbelassener glasklarer Badesee im Burgenland? Den findet man in Sankt Martin samt Sandstrand, Rutsche, Sprungbrett, Sprudelwassersitzbänken, Schwungseilanlage und Kleinkinderbachlauf.

Kirchenplatz 17, 7341 Markt St. Martin, 1,50 bis 3 Euro

foto: apa/robert jaeger Rund um den Neusiedler See gibt es einige Bademöglichkeiten. Besonders schön ist es in Illmitz.

Strandbad Illmitz

Wer den Neusiedler See nicht mag, fährt nach Illmitz, dort gibt es Treppen ins Wasser, und man kann tatsächlich schwimmen. Das Bad strahlt den Charme der 70er-Jahre aus, die Liegewiese ist selten überlaufen.

Seebad 2, 7142 Illmitz, 2,50 Euro

Naturschwimmbad Bernstein

Im Südburgenland findet man ein fesches Naturschwimmbecken, das mit Quellwasser gespeist wird. Angeschlossen ist die Kantine 48 mit großer Terrasse und dem wahrscheinlich besten Freibadesee des Landes. Daneben: ein Kinderspielplatz.

Badgasse 48, 7434 Bernstein, 2,50 bis 5 Euro

NIEDERÖSTERREICH



Naturbadestrand Weißenkirchen

Bei normalem Wasserstand liegt man hier am Sandstrand – ideal für verweichlichte Stadtrücken. Wer keinen Wert auf Kommoditäten wie WC oder Kabinen legt, wandert an der Donau zwischen Joching und St. Michael entlang und legt sich in eine der Badebuchten. Die Restaurants Jamek und Heinzle sind in direkter Nähe.

3610 Weißenkirchen in der Wachau, Eintritt frei

foto: apa/helmut fohringer Hartgesottene baden auch im Winter im Windradlteich.

Windradlteich

An der Badner Bahn ("Neu-Guntramsdorf") liegt umgeben von Schilf einer der nettesten Badeteiche. Entstanden beim Materialaushub einer Ziegelei, hat der Teich 1,8 Hektar, das Wasser ist blitzsauber. Auch für Kleinkinder geeignet. Ab 17 Uhr hat das schicke Restaurant Südufer geöffnet.

2353 Guntramsdorf, Tageskarte 6 Euro

Badestrand Luberegg

Ruhiger Donauarm, Liegewiese unter alten Bäumen, Schwimmsteg im Wasser, nettes Strandcafé mit überraschend großer Karte.

Luberegg, 3644 Emmersdorf/Donau, Eintritt frei

foto: wikicommons/ehrl Im Ötscherbach kann man sich abkühlen.

Ötschergräben

Wer die Ötschergräben durchwandert, sollte die Badehose einpacken. Im "Grand Canyon Österreichs" bestehen immer wieder Möglichkeiten, sich im Östscherbach zu erfrischen. Wo die Wasserfälle rauschen, gibt es angenehm kühle Becken.

zum Beispiel von Wienerbruck, 3222 Annaberg, Eintritt frei

Strandbad Hollenstein an der Ybbs

Eignet sich besonders für Familien. Im seichten Teil des Fluss wurde ein eigener Kinderbereich zum Plantschen angelegt. Es gibt auch ein Strandbuffet.

Oisberg 28, 3343 Hollenstein/Ybbs, 2 bis 3 Euro

foto: getty images/istockphoto/taborchichakly Baden mit Blick auf Schloss Schönbühel.

Donau bei Schönbühel

Direkt auf dem Parkstreifen vor dem Ortsschild (von Melk kommend) parken, unterhalb vom Donauradweg sind Badeplätze, wo nie viel los ist. Wunderschöner Blick aufs Schloss Schönbühel. Achtung: Badeliege mitnehmen, es ist ein steiniger Strand.

3642 Schönbühel-Aggsbach, Eintritt frei

Flussbad Plank am Kamp

Man möchte es aus Angst vor Hipster-Überrennung gar nicht erwähnen: Das im Stil der 30er-Jahre restaurierte Flussbad ist mit seinen rot-weiß gestrichenen Badehäusern wunderhübsch und bietet Zugang zum kühlen Kamp. Im Strandheurigen "Das Bachmann" gibt es neben Sauvignon Blanc oder Riesling Urgestein hervorragende Blunze, Bauerngeselchtes und Rohmilchkäse.

Kamptalstraße 3, 3564 Plank am Kamp, Eintritt frei

Ybbs bei Günzing

Ein paar hundert Meter von der Westautobahn (Amstetten Ost) entfernt liegt eine Sandbank an der Ybbs, wo man im Fluss baden kann. Ein echtes Naturerlebnis!

Günzing, 3325 Ferschnitz, Eintritt frei

foto: wikicommons/uoaei1 Ottensteiner Stausee

Ottensteiner Stausee

Am Ottensteiner Stausee wähnt man sich in Skandinavien – dafür sorgen die fjordartigen Seearme. Eine Empfehlung ist der terrassenartig angelegte Zeltplatz Seecamping Ottenstein mit flachem Wassereinstieg für Kinder und Kanuverleih, im Kiosk gibt es einfache Snacks. Wer mehr braucht, pilgert zum Seerestaurant Ottenstein mit Elektro-, Tret- und Ruderbootverleih.

Ottenstein 5, 3532 Rastenfeld, Eintritt frei

Donausee Weitenegg

Bei Leiben liegt der Donausee Weitenegg, ein Altarm der Donau, der vom Weitenbach und vom Grundwasserstrom gespeist wird. Dadurch bleibt auch bei größter Hitze die Wassertemperatur immer angenehm frisch. Schöne Liegewiesen, toller Blick auf Stift Melk und kleine Holzstege, von denen aus man ins Wasser springen kann. Neben dem Strandbuffet gibt es das Wirtshaus Gruber mit Säften und Bioeis aus der Region.

Gemeinde Leiben, 3652 Weitenegg, Eintritt frei

Höllental

Zwischen Schwarzau am Gebirge und Hirschwang schlängelt sich die Schwarza durch das Höllental. Einen fixen Badeplatz kann man nicht nennen, aber wenn man den 1. Wiener Wasserleitungsweg abwandert – oder bequemer auf der Bundesstraße B27 fährt –, findet man immer wieder Wege ans Ufer, wo man über weißen Kies ins Wasser gelangt. Abkühlung garantiert.

bei 2662 Schwarzau am Gebirge, Eintritt frei

Lunzer See

Wunderbare Landschaft, See in Trinkwasserqualität – und das Almgasthaus Rehberg am Maißzinken mit guter Küche.

3292 Lunz am See, Seebad 2 bis 4 Euro

OBERÖSTERREICH

Badesee Mitterkirchen

Der Grundwassersee ist für seine hohe Wasserqualität bekannt, außerdem gibt es gepflegte Wiesen und für die, die nicht unter einem Baum Platz finden, Sonnenschirme zum Ausleihen. Fad wird einem dort nicht mit Beachvolleyballplatz, Wassertrampolin, Tretbootverleih und Tennisplatz.

4343 Mitterkirchen im Machland, 2 bis 4 Euro

Resilacke

Ein alter Granitsteinbruch wurde nach seiner Stilllegung geflutet und ist seither als "Resi-Locka" bekannt. Die Hänge an der Nordseite des Gewässers sind bis zu 14 Meter hoch und werden als Sprungturm verwendet – kein Problem, die Lacke ist tief genug. Darum trifft man hier auch Taucher.

Markt 2, 4113 St. Martin im Mühlkreis, Eintritt frei

foto: wikicommons/isiwal Bio-Essen, ganz slow, am Gleinkersee. Baden geht aber auch.

Gleinkersee

Dieser Gebirgssee ist ein Grund, ein Wochenende nach Spital am Pyhrn zu brettern und im Zelt zu campen. Der zweite Grund ist das Gasthaus Seebauer, wo ORF-Journalist Klaus Dutzler mit seiner Frau Gunda sensationelles Bio-Essen im Sinne der Slow-Food-Bewegung serviert. Das man dann im Tretboot wieder abbauen sollte. Oder beim Besuch im Klettergarten, der etwa zehn Gehminuten vom See entfernt liegt.

Gleinkersee2, 4575 Rossleithen, gleinkersee.at, Eintritt frei

Rodlwaldbad Gramastetten

Das Naturbad wurde von Gramastettner Idealisten in den 60er-Jahren ausgebaut, um die Schwimmfläche zu vergrößern. Die besten Plätze für ein Sonnenbad sind die riesigen Steine mitten im Flussbett. Duschen und Umkleiden sind vorhanden, bei Schönwetter hat das Badebuffet geöffnet.

Kirchleitenweg, 4201 Gramastetten, Eintritt frei

STEIERMARK

Grundlsee

Salzkammergutseen gelten nicht gerade als Geheimtipp. Trotzdem ist der Grundlsee nicht vollends überlaufen. Vielleicht, weil sein frei zugängliches Ufer 14 Kilometer lang ist. Wer Wert auf Fine Dining legt: Das Restaurant Wassermann (zwei Gault-Millau-Hauben) serviert "Saibling will Meer" mit Ingwer-Knoblauch-Soja-Marinade.

8993 Grundlsee, grundlsee.at

Steinerne Wehr

Ein Flussbad mitten im Wald, selbst bei ärgsten Temperaturen kleschkaltes Wasser; Nudistenbereich inklusive.

Sportplatzweg 2, 8430 Kaindorf an der Sulm, ab 3 Euro

foto: wikicommons Der Erlaufsee: Ganz weit hinten ist der Badestrand zu sehen.

Erlaufsee

Am Fuß der Gemeindealpe zwischen Niederösterreich und der Steiermark liegt der Erlaufsee. Besonders fein ist das (steirische) Südufer, wo es einen natürlichen und flach verlaufenden Kiesbadestrand und eine große Liegewiese gibt. Die Wasserrutsche ist nicht spektakulär, für Kleinkinder reicht sie aber. Empfehlung im Strandbuffet Erlaufsee: Seeforelle mit Petersilkartoffeln.

Erlaufseestraße 74, 8630 Mariazell, Eintritt frei

Hirzmann-Stausee

Natursee mit der größten Staumauer der Steiermark und vielen versteckten Plätzen, wenn man denn ein bisschen Fußmarsch in Kauf nimmt. Auch für Hunde geeignet.

Packer Straße 17, 8583 Edelschrott, Eintritt frei

KÄRNTEN

Blauer Tumpf

Im Maltatal gibt's unzählige Wasserfälle, die herrliche Naturpools bilden. Wenige Kilometer oberhalb der Fallertümpfe liegt einer der schönsten und größten: Im türkisen Becken des Blauen Tumpfs wähnt man sich eher am Amazonas als in Kärnten.

Malta-Hochalmstraße, 9854 Malta, Eintritt frei

foto: wikicommons/johann jaritz Einer der wenigen öffentlichen Badeplätze am Wörthersee: das Edelweißbad.

Edelweißbad am Wörthersee

Zum Glück gehören den Bundesforsten einige Plätze am Wörthersee, sonst würde es es dort düster aussehen mit öffentlichen Badeplätzen. Einer davon ist das Edelweißbad in prominenter Lage in Pörtschach direkt an der Strandpromenade.

Kärntnerstraße 87–111, 9210 Pörtschach, Eintritt frei

SALZBURG

Schluchtausgang Strubklamm



Eiskaltes Wasser am Ausgang einer Klamm, Kiesstrand, hier darf man sogar grillen – zumindest derzeit. Und das alles nur eine Radlstunde von der Stadt Salzburg entfernt.

5323 Ebenau bei Salzburg, Eintritt frei

foto: wikicommons/eweht Frei zugänglich: der Wallersee.

Wallersee

Toll, weil man mit der Bahn fast direkt zum See kommt, er frei zugänglich ist und Wiesen mit Schatten bietet. Gut für Kinder, weil flacher Einstieg ins Wasser. Plus: der Eisstand, Minus: das Essen vom Kiosk.

5201 Seekirchen am Wallersee, Eintritt frei

Felsenbad Faistenau

Das Flussbett am Anfang des Stausees Strüblweiher ist ein Traum – und zum Glück noch nicht von Instagram-Influencern entdeckt. Malerisch sind die unterschiedlich großen Gumpen. Keine Idee, was Gumpen sind? Es handelt sich um Becken, die im Lauf der Zeit von Eis, Wasser und Geröll ausgeschwemmt wurden. Manche sind so tief, dass man hineinspringen, andere so flach, dass man maximal kneippen kann.

Almbachstraße, 5324 Faistenau, Eintritt frei

foto: apa/barbara gindl Gut für einen Sprung ins kühle Nass: der Almkanal in Salzburg.

Almkanal

Der Almkanal ist die blaue Ader der Stadt Salzburg. Das Ufer des ältesten Wasser- und Energieversorgungssystems Mitteleuropas ist an heißen Tagen beliebt. An der O-Bus-Kehre Birkensiedlung in Gneis kann auf der künstlichen Almwelle gesurft werden.

5020 Salzburg, almkanal.at

TIROL

Möserer See

Mitten im Wald auf dem Seefelder Hochplateau auf 1.292 Metern findet man den Möserer See. Obwohl Naturschutzgebiet, ist baden erlaubt – Hunde dürfen nicht ins Wasser, mitnehmen ans Ufer ist Okay.

Möserer Seeweg 16, 6100 Telfs, Eintritt frei

Eissee im Hintertuxer Gletscher

Im Bauch des Hintertuxer Gletschers befindet sich auf 3.200 Metern Seehöhe ein 80 Meter langer Eispool. Abkühlung garantiert, aber nur gegen Voranmeldung.

6293 Tux, alpine-swimming.com

VORARLBERG

Seewaldsee

Der Seewaldsee im Großen Walsertal ist zu Fuß in 30 Minuten – oder per kitschigem Bummelzug – erreichbar. Trotz idyllischer Lage auf 1.200 Metern erreicht er oft angenehme Temperaturen. Flankiert wird er von zwei traditionellen Gasthäusern.

6733 Fontanella, Bummelzug hin und retour ab 4 Euro

foto: michael hausenblas Ein Erlebnis der besonderen Art: das Militärschwimmbad "Mili".

Bodensee, Bregenz

Ein Tag im ehemaligen Militärschwimmbad "Mili", das auf das Jahr 1825 zurückgeht, ist nicht nur eine Zeitreise, sondern ein Plansch-, Schwimm-, Sonnenbrutzel- und Schauerlebnis der besonderen Art.

Reichsstraße, 6900 Bregenz, 2,60 bis 5,20 Euro. (red, 29.6.2019)