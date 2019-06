C64 Maxi: Neue Retro-Konsole wird Renner auf Amazon

Vorbestellbares Gerät bereits Bestseller in Kategorie Games, soll zahlreiche Schwächen des Vorgängers ausmerzen

Ein besserer Joystick, ein integrierter CRT-Filter für Oldschool-Feeling und endlich eine funktionierende Tastatur in Originalgröße. Die zweite am Commodore 64 basierende Retrokonsole, der "The C64 Maxi", soll die Schwächen der ersten Generation ausmerzen.

Dazu bringt er auch 64 vorinstallierte "Games von Gestern" mit und kann über einen USB-Stick mit weiteren Spielen gefüttert werden. Und wer sich seine eigenen Games basteln will, darf sich mit VC-20 BASIC austoben.

the c64

Games-Bestseller

Während der C64 Mini mittlerweile weit unter dem Vorstellungspreis verkauft wird, könnte der Neuauflage ein deutlich besseres Feedback zuteil werden. Auf Amazon hat sich das Gerät bereits zu einem Renner entwickelt, schreibt Winfuture.

In der Kategorie "Games" ist er zwischenzeitlich zum Bestseller aufgerückt. Und das, obwohl er aktuell nur vorbestellt werden kann. 120 Euro kostet der Mini-Computer. Bis zur Auslieferung müssen die Besteller zudem auch noch eine gute Weile warte. Der Release des C64 Maxi ist für den 5. Dezember angesetzt. (red, 28.06.2019)