Mehr als ein Drittel der Österreicher will nicht 150 Jahre alt werden

Der Großteil der Österreicher fürchtet sich nicht vor dem Altern – Extrem hochbetagt wollen viele dennoch nicht werden

Linz – Selbst wenn es die Wissenschaft möglich machen würde, dass man im Besitz seiner Kräfte 150 Jahre alt werden könnte, möchte dies doch nur ein Viertel der Österreicher. Das heißt jedoch nicht, dass in der Bevölkerung grundsätzlich Angst vor dem Altwerden herrsche. 78 Prozent fürchten das Alter "eigentlich nicht", ergab eine IMAS-Studie, die am Freitag in Linz präsentiert wurde.

1.033 Österreicher ab 16 Jahren hat das Meinungsforschungsinstitut nach ihrer Einstellung zum Altern befragt. Dabei zeigte sich, dass die meisten diesem Lebensabschnitt recht unbekümmert entgegenblicken. Vor allem Männer (82 Prozent) und jüngere Personen (84 Prozent) gaben sich sorglos. 22 Prozent hingegen gestanden, Angst vor dem Alter zu haben. Im Vergleich zu 1989 sei laut IMAS die Gruppe der Furchtsamen um neun Prozent gestiegen.

Dennoch scheint der Ausblick auf ein extrem langes Leben keine Präferenz zu haben. Nur 26 Prozent können sich vorstellen, auch noch ihren 150. Geburtstag zu feiern, 31 Prozent meinten "es kommt darauf an" und 38 Prozent wollen das "besser nicht". (APA, 28.6.2019)