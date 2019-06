Putin: Multikulturalismus unhaltbar, Liberalismus hat ausgedient

Liberale Ideen erlaubten Migranten, "zu töten, zu plündern und zu vergewaltigen". Er habe "kein Problem mit LGBT-Personen, aber manches ist exzessiv"

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin hält die liberalen Werte in den westlichen Demokratien für überholt. In einem aufsehenerregenden Interview mit der "Financial Times" sagte Putin, dass liberale Ideen "ihren Sinn bereits überlebt" hätten und in der künftigen Gesellschaft nicht mehr gebraucht würden. "Liberale können künftig nicht mehr einfach Befehle erteilen, so wie sie das in den vergangenen Jahrzehnten getan haben", so Russlands Präsident, der sein Land schon vor Jahren zu einer "gelenkten Demokratie" umbauen ließ.

Außerdem seien die liberalen Werte von einer Mehrheit der Menschen in den westlichen Nationen zurückgewiesen worden. Es sei zu einem Interessenkonflikt mit der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung gekommen.

"Kein Problem mit LGBT-Personen"

Putin kritisierte in dem Interview aber auch vor allem die Migrationspolitik der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, die er als Folgeerscheinung der liberalen Demokratie darstellte, um diese zu diskreditieren: "Die liberale Idee setzt voraus, dass nichts getan werden muss. Die Migranten können ungestraft töten, plündern, vergewaltigen, weil ja ihre Rechte als Flüchtlinge zu schützen sind. Welche Rechte sind das? Jedes Verbrechen muss bestraft werden", so Putin.

Putin betonte, dass Russland nicht homophob sei. "Ich habe kein Problem mit LGBT-Personen". Homosexualität zu umarmen sei seiner Ansicht nach aber "übertrieben". Traditionelle Werte seien stabiler und wichtiger für Millionen von Menschen "als diese liberalen Ideen, die, nach meinem Dafürhalten, wirklich aufhören zu existieren".

Arbeitsabkommen ist keine Hilfe

Fragen zu einem Einfluss auf die US-Wahl 2016 wies Putin zurück. Es habe keine verdeckte Kooperation oder Zusammenarbeit mit dem Wahlkampfteam von Donald Trump gegeben, bei entsprechenden Vorwürfen handle es sich um "einen Mythos".

Allerdings lobte er Trump als "talentierte Person", die wisse, wie man mit durchschnittlichen Wählerinnen und Wählern eine Verbindung aufbauen könne. Auch andere populistische Bewegungen unterstütze Russland nicht, sagte Putin, dessen Partei "Einiges Russland" etwa 2016 ein "Arbeitsübereinkommen" mit der FPÖ schloss.

"Unbezahlbare Erfahrung" Syrien

Schließlich lobte Putin den Einsatz des russischen Militärs in Syrien auf der Seite von Präsident Bashar al-Assad. Das Engagement habe nicht nur die "radikalen Islamisten" der syrischen Opposition besiegt, sondern vor allem auch russischen Soldaten einen "unbezahlbaren Erfahrungsschatz" eingebracht, so Putin. Schätzungen gehen davon aus, dass im Kriegseinsatz mittlerweile mehrere hundert Russen gefallen sind.

EU-Ratspräsident Donald Tusk reagierte mit Ablehnung auf die Äußerungen. "Was ich tatsächlich für überholt halte, sind Autoritarismus, Personenkult und die Herrschaft von Oligarchen", sagte er mit einem Seitenhieb auf Russland. (mesc, APA, 28.6.2019)