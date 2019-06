Unglücksbrücke in Genua knapp ein Jahr nach Einsturz gesprengt

Kontrollierte Explosion mitten in italienischer Großstadt um 9:38 Uhr – Tausende Menschen in Sicherheit gebracht

Genua – 4.500 Tonnen an Stahl und Beton waren es, die am Freitag um 9:38 Uhr in Genua zu Boden gehen sollten. Damit ist, fast ein Jahr nach den verheerenden Einsturz der Morandi-Brücke, die Sprengung der restlichen Struktur erfolgt. Tausende Anwohner waren am Donnerstag und Freitag in der Früh aus ihren Wohnungen im Zentrum der italienischen Großstadt gebracht worden, sie sollen im Fall einer erfolgreichen Sprengung am Abend wieder zurückkehren dürfen.

In sechs Sekunden zu Staub und Schutt

Jene Teile der eingestürzten Brücke, die über bewohntes Gebiet führten, waren schon im Vorfeld der Sprengung in den vergangenen Wochen und Monaten sorgfältig abgetragen worden, um weitere Schäden zu verhindern. Nun gingen die restlichen Elemente des traurigen Genua-Wahrzeichens in Staub und Schutt aufgehen und fielen zu Boden. Italienische TV-Sender berichteten live von der Sprengung.

Um eine übermäßige Staubentwicklung in der Großstadt zu verhindern, hatten Sprengtechniker in den vergangenen Wochen riesige Wassertanks im Fuße der Brücke platziert, deren Inhalt die feinen Partikel binden und aus der Atemluft fernhalten sollten – was nur mäßig funktionierte.

Sprengmeister und Populisten

Insgesamt sollte die gesamte Sprengung nur rund sechs Sekunden dauern. Italiens Regierungsspitze – die beiden Vizepremiers Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega und Luigi die Maio von der 5-Sterne-Protestepartei – planten, sich im Lichte der Sprengmeister zu sonnen. Sie schenkten Genua zum Anlass ihre Anwesenheit.

Nun soll an der Stelle eine neue Brücke errichtet werden, damit die vielbefahrene Stadtautobahn A10 wieder vollständig genutzt werden kann. Geht es nach dem Willen der italienischen Regierung, soll diese bereits im April 2020 fertiggestellt sein.

Fragen zur Infrastruktur

Das Viadukt war im August 2018 während eines schweren Unwetters in mehr als 40 Metern Höhe auf einem etwa 100 Meter langen Teilstück eingestürzt. Bei dem Unglück starben 43 Menschen, 600 wurden obdachlos. Der Vorfall löste damals heftige Debatten über den traurigen Zustand der italienischen Infrastruktur aus. Auch deshalb hat die populistische Römer Regierung den Wiederaufbau nun zu einer Priorität gemacht. (mesc, 28.6.2019)