Zerstörte Medienlandschaft, lebendiger Journalismus unter Putin

Acht russische Journalisten berichten in Wien über die Lage der Medien und die Arbeitsbedingungen in ihrer Heimat

Wien – Gewalt, wirtschaftlicher und politischer Druck, Zensur und Internetblockade: Acht russische Journalisten schilderten am Donnerstag in Wien ihre Arbeitsbedingungen unter Präsident Wladimir Putin.

Die wirtschaftliche Situation sei eines der Hauptprobleme von Medien in Russland, sagt Sergey Parkhomenko. In freie Medien zu investieren sei eine Gefahr für private Investoren. Ausländische Investoren dürfen seit 2014 nur noch höchstens 20 Prozent an russischen Medienunternehmen besitzen. "Die russische Gesetzeslage macht Unterstützung aus anderen Ländern beinahe unmöglich", sagt Parkhomenko im Gespräch mit dem STANDARD.

Parkhomenko ist der Gründer des Redkollegia-Awards, eines Journalismuspreises für herausragende und unabhängige Reportagen und investigative Projekte. Die Journalisten, die am Donnerstag im Presseclub Concordia zu Gast waren, sind Preisträger des Redkollegia-Awards.

"Die Medienlandschaft ist zerstört, aber der Journalismus lebt", sagt Parkhomenko. Den Redkollegia-Preis dotiert die Organisation Irex, finanziert von Stiftungen von Bill Gates, Mozilla, Ford und Walmart, sowie der deutschen Friedrich-Naumann-Stiftung. Er unterstützt unabhängigen Journalismus: 10.000 Dollar gehen pro Monat an drei Journalisten.

Abgehört und blockiert

Eine von ihnen ist Aleksandrina Elagina, die frühere Chefredakteurin der Investigativplattform russiangate.com. Die Website wurde 2018 von den Behörden blockiert, drei Stunden nachdem eine Recherche über nicht deklarierte Immobilienbesitze des Chefs des russischen Inlandsgeheimdienstes Alexander Bortnikov veröffentlicht wurde. "In Russland kann jede Publikation ohne Rechtfertigung blockiert werden", sagt Parkhomenko. Abhören von Redaktionen und Telefongesprächen gehöre zur Normalität, berichtet die Investigativjournalistin Ksenia Leonova.

Das russische Gesetz über "ausländische Agenten" verlangt, dass sich Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Medienunternehmen, die Finanzierung aus dem Ausland erhalten, als "ausländische Agenten" registrieren. Agenten sind damit der US-Auslandssender Voice of America ebenso wie der der russische Verlag Gagarinpark.

Auch physische Gewalt droht Journalisten. Aleksandrina Elagina wurde 2016 auf einer Recherchereise nach Tschetschenien mit drei anderen Journalisten und zwei Menschenrechtsaktivisten von 15 maskierten Männern auf offener Straße zusammengeschlagen, und ihr Pass wurde verbrannt. "Nur weil ich Geschichten darüber schreibe, dass Tschetschenen zum IS gehen", sagt Elagina.

"Mächtige Personen glauben, sie können Medien diktieren, was sie schreiben sollen", sagt Irina Gordienko von der Novaja Gazeta. Auf Druck der Senatspräsidentin Walentina Matwijenko, entließ die Tageszeitung Kommersant gerade zwei Redakteure, die über Matwijenkos mögliche Ablöse berichteten. Aus Protest kündigten elf weitere Redakteure – womit eine der größten Tageszeitungen Russlands de facto keine Innenpolitikredaktion mehr hat.

Der Fall des unter Drogenvorwänden inhaftierten und nach Protesten freigelassenen Investigativjournalisten Iwan Golunow habe in Russland zu seltener Solidarität unter Journalisten geführt, sagt Ilya Azar, ebenfalls von Novaya Gazeta. "Selbst die regierungsfreundlichen Journalisten haben Iwan Golunow mit Statements unterstützt. Das machen sie sonst nicht", sagt Azar. Trotzdem ist Azar überzeugt: "Es wird mehr solche Fälle geben." (jop, 28.6.2019)