Wattens verpflichtet Rieder von Wacker Innsbruck

Das Transfergeplänkel zwischen Tiroler Clubs damit beendet

Wattens – Das Transfertheater um Florian Rieder ist offiziell beendet. Fußball-Bundesliga-Aufsteiger WSG Wattens vermeldete am Donnerstag die Verpflichtung des 23-jährigen Mittelfeldspielers von Oberhaus-Absteiger Wacker Innsbruck, der den Abgang des Tirolers bestätigte. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen bewahrt.

Erst am vergangenen Dienstag hatten sich beide Clubs öffentliche Wortgefechte wegen Rieder geliefert. Nun ist der Wechsel in trockenen Tüchern. "Ich bin froh, dass sich Florian uns anschließt. Er soll bei uns an jene Leistungen anknüpfen, die er im Aufstiegsjahr des FC Wacker Innsbruck, in dem er eine tragende Rolle spielte, erbracht hat", sagte WSG-Trainer Thomas Silberberger.

"Den Menschen im Auge behalten"

Innsbrucks Sportchef Alfred Hörtnagl sagte zum fixierten Wechsel Rieders: "Bei allen Emotionen, die verständlicherweise in den letzten Tagen mit im Spiel waren, haben wir es immer als unsere Aufgabe gesehen den Menschen im Auge zu behalten und die Abwicklung so rasch wie möglich über die Bühne zu bringen."

In der vergangenen Spielzeit brachte es Rieder nur auf 43 Einsatzminuten für Wacker in der Bundesliga. Der Mittelfeldmann hatte am vergangenen Montag am Fotoshooting von Wattens teilgenommen, obwohl der Transfervertrag zwischen beiden Clubs noch nicht unterzeichnet war – sehr zum Ärger der Innsbrucker. (APA, 27.6.2019)