Partyplan fürs Wochenende: Haneke ist gar nicht da!

Perlen der 40er- bis 60er-Jahre und eine feierwütige Uni

FREITAG

Der schönste Geheimtipp des Sommers ist endlich wieder zurück: die wunderbaren Auflegereien in der Schlumpfcity nämlich, einem traumschönen Ort im Prater, Nummer 82. Getränke holt man an der Ballwurfbude, für Sound sorgen zum Beispiel Jacqueline Noir und Fabio Bianco, sehr kunstige Musik gibt es vom Schweizer Stefan Karrer dann auch live. Während die Autorin diese Zeilen schreibt, sagt eine vorbeigehende Frau sehr entnervt zu ihrem Gesprächspartner: "Da ein Festival, dort ein Festival!" Recht hat sie, es gibt kein Entrinnen.

Wer Festivals nicht so kritisch gegenübersteht, sollte sich heute an die Universität für angewandte Kunst halten. Das ehemalige Ausstellungsformat The Essence wird durch das neue Angewandte Festival ersetzt. Aber auch ein Hauch der früheren legendären Angewandte-Partys kehrt mit der Neuausrichtung der Leistungsschau auf die Uni zurück. DJs und Liveacts gibt es ab 13.00 Uhr, unter anderem werden wir von Sofie, Haskii oder Heap hören.

Auch eine andere feierwütige Uni, nämlich jene für Musik und darstellende Kunst Wien, lädt heute zum Sommerfest, beziehungsweise ihre Filmakademie. Was man sich erwarten kann, hat jemand auf Facebook bereits treffend zusammengefasst: "Warnung: Es ist sehr heiß, voll, und Haneke ist gar nicht da!"

Sommerfest ohne Haneke feiert auch die Grelle Forelle, Austrian Apparel werden aber anwesend sein und ein Liveset spielen.

SAMSTAG

Das Mak feiert am Samstag an seinem idyllischen Außenposten, dem Geymüllerschlössel. Die Musik kommt schon ab 12.00 von Radio Superfly, später von Julian Hruza, Bernhard Hammer und Christoph Sztrakati. Sommerfest unter dem Motto Eventuell Groß gibt es auch im erweiterten Volksgarten mit u._a. Crazy Sonic.

Der Club Methusalem macht die Heldenbar am gleichnamigen Platz zur Heldinnenbar: Mrs. Lovett & DJ Rakita spielen Perlen der 40er- bis 60er-Jahre. Toll: Der Tape Store Day im SSTR6 – zum ersten Mal gibt es dort Live-to-Tape-DJ-Sets von Samt Sirene, Mala Herba und anderen. Österreichs Elektronikelite HVOB schmeißt sich selbst ein Fest, das Checkfest Vienna, in der Arena. (Amira Ben Saoud, 27.6.)