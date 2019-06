Tunesiens 92-jähriger Präsident Essebsi im Krankenhaus

Ende des Jahres wird in dem nordafrikanischen Land ein neues Staatsoberhaupt gewählt

Tunis – Tunesiens 92-jähriger Präsident Beji Caid Essebsi ist wegen "akuter Gesundheitsprobleme" in ein Militärkrankenhaus gebracht worden. Das teilte das Präsidialamt in Tunis am Donnerstag mit. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Ende des Jahres wird in dem nordafrikanischen Land ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Caid Essebsi hatte angekündigt, nicht erneut für das Amt kandidieren zu wollen. (APA, 27.6.2019)