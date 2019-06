Kleinkind nach Fenstersturz in Istanbul von 17-Jährigem aufgefangen

Video von Vorfall sorgt in der Türkei für Furore

Istanbul – Dank seiner Umsicht hat ein 17-jähriger Algerier in Istanbul einem zweijährigen Mädchen nach einem Fenstersturz das Leben gerettet: Ein Video davon, wie Faouzi Zabaat die Kleine auffängt, kurz bevor sie auf dem Boden aufschlägt, sorgt derzeit in den türkischen Onlinenetzwerken für Furore – Nutzer feierten den Jugendlichen als Helden.

guardian news

Der Vorfall ereignete sich in der vergangenen Woche, wurde aber erst jetzt durch von der türkischen Nachrichtenagentur Dogan veröffentlichte Aufnahmen einer Überwachungskamera bekannt: Darauf ist zu sehen, wie der 17-Jährige auf die kleine Syrerin Doha Mohammed aufmerksam wird, die am offenen Fenster ihrer Wohnung im zweiten Stock spielt. Er weist zunächst andere Passanten auf die Kleine hin, dann stellt er sich vorsichtshalber selbst unter das Fenster.

Kurz darauf stürzt Doha in die Tiefe, wird aber von ihrem Retter in letzter Sekunde aufgefangen und bleibt unverletzt. Im Gespräch mit Dogan zeigte sich Farouk bescheiden: "Ich war gerade auf der Straße unterwegs, als ich das kleine Mädchen am Fenster bemerkte. Sie stürzte, und – dem Herrn sei Dank – ich habe sie aufgefangen." (APA, 27.6.2019)