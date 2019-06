Wo das Taxifahren besonders teuer ist

In manchen Ländern kostet die gesamte Taxifahrt weniger als die Grundgebühr. Österreich gehört eher nicht dazu.

Wer sich in der Schweiz ein Taxi nimmt, sollte sich auf eine hohe Rechnung gefasst machen. Dort kostet eine Fahrt von fünf Kilometern satte 22,68 Euro. Das hat die internationale Plattform Taxi2Airport errechnet. Als Berechnungsbasis wurden fünf Kilometer herangezogen, weil dies offenbar die durchschnittliche Distanz ist, für die sich Reisende in ein Taxi setzen.

Während die Schweiz also das Ranking der teuersten "Taxidestination" anführt, dicht gefolgt von Japan mit 15,64 Euro für fünf Kilometer, sieht es am anderen Ende des Spektrums so aus: In Ägypten schlägt sich eine Fahrt mit 0,84 Euro zu Buche, kostet also nach mitteleuropäischen Standards fast nichts. Auch in Indien (1,29 Euro), Thailand (1,41 Euro), Indonesien (1,68 Euro), Malaysia (1,70 Euro) und Mexiko (1,80 Euro) kommt man unter zwei Euro davon.

Höchste Grundgebühr in Großbritannien

Abgerundet werden die Top 10 der günstigsten Taxifahrten von der Türkei (2,24 Euro), gefolgt von China (2,41 Euro), Südamerikas Argentinien (2,44 Euro) und Vietnam (nur 2,47 Euro für eine Taxifahrt von fünf Kilometern).

Das "billigste" europäische Land im Rahmen dieses Vergleichs ist Schweden (9,91 Euro), dicht gefolgt von Frankreich (10 Euro). Während eines Aufenthalts in Großbritannien kann man mit 10,08 Euro für eine Fünf-Kilometer-Fahrt rechnen. Tatsächlich beträgt die Grundgebühr für ein Taxi in Großbritannien 2,96 Euro – das entspricht einer der höchsten festgestellten Grundgebühren. Am anderen Ende der Welt folgt Neuseeland mit einem geringfügig höheren Tarif als in Großbritannien (10,53 Euro). Dann kommen Österreich (11,60 Euro), Belgien (12,90 Euro), die Niederlande (13,40 Euro) und Deutschland (13,80 Euro). (red, 28.6.2019)