Steam Summer Sale geht für Indie-Entwickler nach hinten los

Etliche User entfernen kleinere Titel von ihrer Wunschliste, in der Hoffnung, ein größeres Game zu gewinnen

Mit dem gestarteten Steam Summer Sale hat Valve auch ein Mini-Spiel namens Steam Grand Prix eingeführt, bei dem User der Plattform Spiele gewinnen können, die sich auf ihrer Wishlist befinden. Die Aktion hat für viele Indie-Entwickler allerdings negative Konsequenzen. So sollen zuhauf User Games von kleineren Studios von ihrer Wishlist entfernt haben, in der Hoffnung, ein hochpreisiges Spiel einer AAA-Schmiede zu gewinnen.

Hunderte Male entfernt

Raymond Doerr, Indie-Entwickler von Rise to Ruins, twitterte etwa eine Statistik, die aufzeigt, dass nach dem 23. Juni hunderte User das Game von ihrer Wishlist entfernt haben. Weitere Devs merkten an, dass sie vom gleichen Problem betroffen sind. David Stark, Entwicker von Airships: Conquer the Skies twitterte etwa, dass sein Game allein am 25. Juni mehr als 500 Mal entfernt wurde. Zugleich wurde das Spiel 120 Mal gekauft.

Wieso die Streichung ein Problem ist

Die Streichung von der Wishlist ist für Indie-Entwickler deswegen äußerst problematisch, da es aufgrund der riesigen Masse an neuen Games schwierig ist, herauszustechen. User, die ein Game auf ihre Wunschliste gesetzt haben, bekommen hingegen Infos darüber, wann das Spiel verkauft oder günstiger angeboten wird. So ist es dann doch möglich, Aufmerksamkeit zu lukrieren. (dk, 27.06.2019)