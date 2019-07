Kiffen in der Schwangerschaft ist Gift für das Baby

Frauenärzte warnen vor dauerhaften Schäden für das Ungeborene – etwa vor geringerem Geburtsgewicht und einer gestörten Gehirnentwicklung

Pur geraucht, gemischt mit Tabak oder als Keks: Cannabis ist die am weitesten verbreitete illegale Droge in Österreich – und wohl auch die am meisten tolerierte. Nach Daten des Europäischen Drogenberichts, der im Juni 2019 vorgestellt wurde, haben mehr als 23 Prozent der Österreicher im Alter von 15 bis 64 Jahren schon einmal Cannabis konsumiert.

Etwa jede neunte Frau in Österreich hat in den vergangenen zwölf Monaten gekifft. Studien zufolge konsumieren zwei bis fünf Prozent der Frauen auch während der Schwangerschaft weiterhin Cannabis. In den USA greift nach neuesten Zahlen sogar jede zehnte Schwangere hin und wieder zu einem Joint, nicht wenige machen dies fast täglich.

Frauenärzte warnen

Hierzulande gibt es zwar keine genauen Zahlen, Frauenärzte glauben aber, dass es mehr sind als angenommen. Der deutsche Berufsverband der Frauenärzte sprach bereits eine Warnung aus. Dass viele Cannabis weiterhin für eine harmlose Droge halten, die dem Kind nicht schadet, wird als Hauptgrund für den anhaltenden Konsum während der Schwangerschaft vermutet.

Das aber sei falsch. "Da sich das Gehirn des ungeborenen Babys von Tag zu Tag weiterentwickelt, wirkt Cannabis genau wie Alkohol nicht einfach nur als Droge, sondern als Gift", sagt der Präsident des Berufsverbands Christian Albring.

Hunderte Inhaltsstoffe

Cannabis wird in der Regel als Marihuana (getrocknete Blüten und Blätter) oder als Haschisch (das zu Blöcken gepresste Harz der Hanfpflanze) konsumiert und enthält hunderte Inhaltsstoffe. Beim Rauchen kommen weitere Giftstoffe hinzu, die durch das Verbrennen der Pflanzen und des Papiers entstehen und über deren Auswirkungen man wenig bis gar nichts weiß.

Besser erforscht ist die Stoffgruppe der Cannabinoide, allen voran Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC). Dieser Stoff, der in den Blütenständen vorkommt, ist auch für die Effekte auf die Psyche verantwortlich, etwa die euphorisierende Wirkung.

Joint gegen Übelkeit



Diese Wirkung kommt zustande, weil THC problemlos die Schranke zwischen Blutkreislauf und Gehirn überqueren kann. Dort dockt es an bestimmte Empfängerstellen (Rezeptoren) an, die eigentlich für das körpereigene Cannabinoidsystem reserviert sind. Dieses reguliert Prozesse im Körper, die etwa mit Gedächtnis, Schmerz oder Übelkeit zu tun haben.

So kann medizinisches Cannabis auch als Reservemittel bei chronischen Schmerzen oder Erbrechen im Rahmen von Krebserkrankungen eingesetzt werden. Vor allem in den USA konsumieren Schwangere auch auf eigene Faust Cannabis gegen Schwangerschaftsübelkeit.

Direkt zum Kind

Diese Wirkung ist jedoch aus ethischen Gründen nie in einer kontrollierten Studie getestet worden. Eine kanadische Beobachtungsstudie lieferte zwar Hinweise darauf, dass Cannabiskonsum in der Schwangerschaft die Häufigkeit von Schwangerschaftsdiabetes und einer Schwangerschaftsvergiftung (Präeklampsie) reduzieren könnte, jedoch war die Zahl der Frühgeburten unter den Konsumentinnen signifikant erhöht.

Cannabis kann zudem auch abhängig machen und erhöht vermutlich das Risiko für die Entwicklung von Psychosen und anderen psychischen Erkrankungen.

Das Problem in der Schwangerschaft ist, dass THC nicht nur bei der Frau ankommt, sondern auch beim Baby. Das liegt daran, dass die Substanz relativ leicht die Plazentaschranke überwinden kann, die eigentlich verhindern soll, dass schädliche Stoffe den kindlichen Kreislauf erreichen.

Schlechte Studienlage

Spricht man über die Effekte von Cannabis in der Schwangerschaft, muss man solche, die schon im Mutterleib auftreten, von solchen unterscheiden, die in der Schwangerschaft ihren Anfang nehmen, aber manchmal erst Jahre später zu erkennen sind. "Die Studienlage ist allgemein schlecht", sagt Stephanie Padberg vom Pharmakovigilanzzentrum Embryotox an der Berliner Charité.

Fehlbildungen wie bei Alkohol löse THC höchstwahrscheinlich nicht aus. In einer großen Studie fanden Wissenschafter allerdings einen Zusammenhang zwischen dem Cannabiskonsum der Mutter und einem verminderten Wachstum der Föten in der Gebärmutter.

Wachstumshemmung und Frühgeburt

Besonders leichtgewichtig waren bei der Geburt diejenigen Kinder, deren Mütter die ganze Schwangerschaft hindurch gekifft hatten. Die Ursache dafür könnten Cannabisrezeptoren in der Plazenta sein, die durch THC stimuliert werden und zu einer Wachstumshemmung führen.

In der Scope-Studie aus Australien, wo Cannabis eine weitverbreitete Freizeitdroge ist, führten Forscher bis zu zwölf Prozent der Frühgeburten auf THC-Kontakt im Mutterleib zurück. Eine andere große australische Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass Kinder, die THC ausgesetzt waren, nach der Geburt häufiger auf einer Intensivstation behandelt werden mussten. Eine erhöhte Sterblichkeit aber stellten sie nicht fest.

Störung der Entwicklung

Entzugssymptome, wie sie bei Neugeborenen auftreten, deren Mütter während der Schwangerschaft Heroin genommen haben, treten bei Babys von Cannabisraucherinnen in der Regel nicht auf. Bei betroffenen Säuglingen finden sich jedoch subtilere Auffälligkeiten.

So zeigen die Kinder manchmal übertrieben starke Reflexe, weinen in hohen Tönen oder haben einen gestörten Schlafrhythmus. Wissenschafter sehen das als Zeichen dafür, dass sich Cannabiskonsum in der Schwangerschaft nicht nur auf das Wachstum der Kinder auswirkt, sondern vor allem auch auf ihr Gehirn.

Dort nämlich sitzen besonders viele Cannabinoid-Rezeptoren, fast 90 Prozent der Zellen tragen solche Andockstellen. Sie sind schon sehr früh angelegt – und äußerst wichtig für die Vernetzung der Nervenzellen. Entsprechend empfindlich reagieren sie, wenn sie dabei gestört werden. "Die Prozesse bei der Hirnentwicklung kann man sich wie in einer Telefonzentrale vorstellen", erklärt Tibor Harkany von der Med-Uni Wien.



Blackouts im Gehirn

Jede Zelle im Gehirn sei mit 40.000 anderen verbunden, so der Neurowissenschafter. Während der Entwicklung des Gehirns würden die Zellen lernen, welche von den eingehenden Informationen für sie wichtig sind und welche sie ignorieren können. "THC greift in diesen Prozess ein und sorgt für kleine Stromausfälle in den Telefonzentralen."

Die können laut Harkany bis zu 48 Stunden anhalten. Im schlimmsten Fall würden dann "Notrufe" leise gestellt und unwichtiges Hintergrundrauschen laut. Das Gehirn merke sich dieses falschen Muster – und zwar für das weitere Leben. Der Neurowissenschafter ist überzeugt, dass sich diese Effekte später auf das Lernen und die Psyche der Kinder auswirken.

Schlechteres Gedächtnis

Veränderungen, die Harkany vor allem an Tiermodellen untersucht hat, wollten Forscher aus den Niederlanden auch beim Menschen nachweisen. Mittels Kernspinuntersuchungen konnten sie zeigen, dass die Hirnstruktur bei sechs- bis achtjährigen Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft Cannabis konsumiert hatten, anders aussah als bei nicht betroffenen Kindern: Insbesondere die vorderen Anteile der Hirnrinde waren verdickt. Dort, im präfrontalen Kortex, werden Prozesse gesteuert, die wichtig für Aufmerksamkeit, Selbstkontrolle und das Arbeitsgedächtnis sind.



Was aber bedeutet das für die Kinder? Beeinflusst der Cannabiskonsum während der Schwangerschaft wirklich, ob ein Kind später weniger aufmerksam ist oder sich Dinge schlechter merken kann? Einige Beobachtungsstudien stellen einen solchen Zusammenhang her.

Probleme in der Schule

In den ersten Jahren seien die Kinder zunächst unauffällig, doch ab dem Schulalter ändere sich das. In Untersuchungen schnitten dann manche von ihnen in Sprach- und Gedächtnistests schlechter ab und waren unaufmerksamer als ihre Schulkameraden, die im Mutterleib nicht der Droge ausgesetzt waren.

Manche Veränderungen können Studien zufolge über die Kindheit hinaus bis in die Pubertät bestehen, darunter Störungen bei der Impulskontrolle, kindliche Depression, Suchtverhalten und später Kriminalität. Einige Effekte, so Harkany, könne man so erklären, dass es in Hirnbereichen, die mit Belohnung, Sucht und Motorkontrolle zu tun haben, besonders viele Cannabisrezeptoren gebe.

Viele Faktoren

Allerdings haben all diese Studien ein Problem: Mit ihnen lässt sich nicht genau ermitteln, welchen Anteil an den kindlichen Veränderungen das Cannabis wirklich hat. "Oftmals nehmen Frauen, die viel und regelmäßig Cannabis konsumieren, auch andere Drogen wie Alkohol und Tabak ein", sagt Stephanie Padberg von Embryotox. Auch eine schlechtere Schwangerschaftsvorsorge und schwierige soziale Situationen könnten sich auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Deshalb, so die Ärztin, müsse man bei der Interpretation der Ergebnisse vorsichtig sein.

Vermutlich hängen die Auswirkungen auf das Kind auch von der Menge des konsumierten Rauschmittels ab. So macht es wahrscheinlich einen Unterschied, ob jemand in der fünften Woche einmal einen Joint raucht oder jeden Tag kifft. Dass Cannabis für das Kind genauso toxisch ist wie Alkohol – Trinken in der Schwangerschaft ist die häufigste Ursache einer geistigen Behinderung –, ist eher unwahrscheinlich.

Cannabis meiden

"Letztendlich haben wir bislang keine Beweise, dass Cannabis hochtoxisch für das Ungeborene ist, aber auch keine, um Entwarnung zu geben", sagt Padberg. Deshalb sollte nach ihrer Meinung Frauen klar davon abgeraten werden, in der Schwangerschaft und Stillzeit Cannabis zu konsumieren – egal ob einmalig oder regelmäßig.

Wer es nicht schaffe, von der Droge loszukommen, solle sich dringend professionelle Hilfe suchen, etwa bei entsprechenden Beratungsstellen oder beim Frauenarzt. "Cannabis hat in der Schwangerschaft nichts zu suchen", resümiert Padberg. (Florian Schumann, Stephan Detert, 1.7.2019)