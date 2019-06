2018 lag die Zahl der Rechtsextremisten bei 24.100, ein Plus von 100

Berlin – Die Zahl der vom deutschen Verfassungsschutz registrierten Rechtsextremisten hat einen neuen Höchststand erreicht. Die Gesamtzahl belief sich im vergangenen Jahr auf 24.100, wie Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts in Berlin sagte. Das sei ein Plus von 100 Menschen; die Zahl gewalttätiger Rechtsextremisten sei bei 12.700 gelegen. (APA, 27.6.2019)