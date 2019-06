Angriff auf Lidl-Mobilfunker: Hot bringt "Datenreserve"

Bis zu 5 GB LTE-Daten mehr für alle Kunden – A1-Billigmarken senken Preise

Es sind gute Zeiten für Handynutzer. Die Ankündigung des Lebensmittelhändlers Lidl, am kommenden Montag einen eigenen Mobilfunker an den Start zu bringen, sorgt für Reaktionen. So führt der Diskonter Hot nun eine sogenannte "Datenreserve" ein. Kunden haben ab Freitag, 28. Juni die Möglichkeit, jeden Monat per SMS zusätzliches Datenvolumen zu aktivieren – ohne Aufpreis. Hot-Fix-Kunden können im Bedarfsfall zusätzlich 3 GB bestellen, bei Hot Mega sind es 5 GB.

Laut Hot-Chef Michael Krammer überschreiten rund zehn bis 15 Prozent seiner Kunden ihr inkludiertes Datenvolumen. Mit der Datenreserve ist es nicht mehr notwendig, ein Refill-Paket zu bezahlen.

850.000 Kunden und neue Angebote

Hot hat bereits in den vergangenen Wochen neue Angebote an den Start gebracht, darunter ein mobiles Internet mit unlimitiertem Datenvolumen und Services für Geschäftskunden. Mit dem Versprechen, "niemals teurer" zu werden und Upgrades auch an Bestandskunden auszuliefern, konnte der Anbieter bereits über 850.000 Nutzer überzeugen.

Lidl Connect

Es ist der Erfolg von Hot, der andere Anbieter dazu bringt, sich ebenfalls als Mobilfunker zu versuchen. Der Start von "Lidl Connect", so der Name des neuen Angebots, findet in der Branche Beachtung. Das Unternehmen verspricht: "Wir werden den Markt richtig rocken." Schon ist klar, dass Kunden mit Kampftarifen gewonnen werden sollen. So gibt es um 7,90 Euro pro Monat 1.000 Minuten, 1.000 SMS und 8 GB Daten. Zusätzlich verfügt Lidl über 240 Filialen. Eine durchaus beachtliche Zahl, die beim Vertrieb helfen kann. In Deutschland und der Schweiz bietet der Lebensmitteldiskonter ebenfalls Mobilfunk an.

Im Netz von "3"

Lidl Connect nutzt das Netz von "3". Der Mobilfunker hat mit Spusu und Eety bereits Diskonter im Netz. Spusu versucht überhaupt, sich als der günstige Anbieter auf dem Markt zu positionieren. Dafür werden beinahe wöchentlich neue Tarife vorgestellt und kräftig in Werbung und Marketing investiert. So verteilte der Mobilfunker massenhaft Strohhüte auf dem Wiener Donauinselfest.

A1-Billigmarken senken Preise



Marktführer A1 tritt mit seinen Billigmarken gegen die Diskontkonkurrenz an. So verbilligten Yesss und Bob ihre Datentarife für unlimitiertes LTE-Internet. Bei Yesss kosten 30 Mbit/s 19,99 Euro, bei Bob sind es für 40 Mbit/s 22,90 Euro. (Markus Sulzbacher, 27.6.2019)