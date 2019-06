Brau Union Österreich unterstützt österreichweit den Nachwuchs der Top-Gastronomie

Der Wettkampf der Top-Lehrlinge 2019 ist gestartet

Bereits zum 12. Mal bietet Amuse Bouche Lehrlings-Teams aus rund 20 österreichischen Spitzenhotels die Chance, Fachkompetenz praxisnah und zeitgemäß unter Beweis zu stellen und Branchenkontakte zu knüpfen. Die Brau Union Österreich unterstützt auch dieses Jahr den Wettbewerb als Sponsor zu den Themen Bierkultur und verantwortungsvoller Genuss.

Kick-Off Event 2019

Der Wettkampf der Top-Lehrlinge ging am 24. Juni in die nächste Runde. Amuse Bouche legt großen Wert auf die Vorbereitung der Top-Lehrlinge auf den Wettkampf und lud zu einem Kick-off-Event ins Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel. Bei diesem exklusiven Event lernten sich alle Teilnehmer kennen und erhielten ihre Wettkampfaufgaben. Auch blieb den Top-Lehrlingen genug Zeit zum Netzwerken mit Repräsentanten der Fachjury, Führungskräften aus der Spitzenhotellerie und Sponsoren.

Gastgeber Thomas van Opstal, Generaldirektor des Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel, fesselte die Jugendlichen mit seiner persönlichen Erfolgsgeschichte in der internationalen Spitzenhotellerie: "Nutzt die Chance bei Amuse Bouche zu zeigen, was in euch steckt!"

Piroska Payer, Gesamtkoordinatorin Amuse Bouche, freut sich über den großen Erfolg der exklusiven Eröffnungsfeier: "Den talentierten Führungskräften von Morgen stehen mit ihrem Engagement viele Möglichkeiten für eine außergewöhnliche Karriere offen."



Der nächste Schritt – die Vorausscheidung – findet am 27. August statt. Hier können sich acht der zwanzig Top-Lehrlings-Teams (ein Koch- und ein Service-Lehrling pro Team) für das große Finale im Oktober qualifizieren. Eine unabhängige Expertenfachjury aus Gastronomie und Hotellerie bewerten das Fachwissen und –können der Kandidaten und entscheiden, welche acht Teams ins Finale einziehen. Besonderer Wert wird auf die Zusammenarbeit im Team gelegt. Denn Teamwork ist auch im Berufsalltag wichtig.

Top-Manager netzwerken mit den Top-Lehrlingen 2019, die Top-Hotels repräsentieren:

Arcotel Kaiserwasser Wien * Hotel Bristol * Grand Ferdinand * Grand Hotel Wien * Hotel Imperial * Intercontinental Wien * Le Méridien * Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel * Hilton Vienna * Hilton Vienna Danube Waterfront * Meliá Vienna * Palais Coburg * Palais Hansen Kempinski * Park Hyatt Vienna * Hotel Sacher Wien * SO/Vienna * Steigenberger Hotel Herrenhof Wien * Therme Geinberg Spa Resort

Brau Union Österreich unterstützt Gastronomienachwuchs

Die Brau Union Österreich hat es sich zum Ziel gesetzt, Österreich zum Land mit der besten Bierkultur Europas zu machen. Dazu gehört auch, nachhaltige Partnerschaften und Vernetzung mit ihren Kunden in der Gastronomie einzugehen, um die Lehrlingsförderung aktiv zu forcieren. Eine langjährige Partnerschaft in diesem Bereich besteht mit Amuse Bouche, der außergewöhnlichen Lehrlingsinitiative der Spitzenhotellerie.

Amuse Bouche fördert den gastronomischen Berufsnachwuchs bereits seit elf Jahren. Die exklusive Event-Serie „Wettkampf der Top-Lehrlinge“ von Amuse Bouche bietet den teilnehmenden Betrieben ein einzigartiges Tool für die Fachausbildung von engagierten Jugendlichen. Die Brau Union Österreich ist bereits von Beginn an Partner der Initiative und unterstützt in den Bereichen Bierkultur und verantwortungsbewusstem Umgang mit Alkohol. Die Teilnehmer trainieren, gecoacht von Arbeitgebern und Kollegen, monatelang für den finalen Wettkampf. Vor einer hochkarätigen Fachjury stellen die Top-Lehrlinge ihr Wissen in Theorie und Praxis unter Beweis.

„Die Förderung von jungen Menschen in der Gastronomie ist eine wertvolle Leistung, auch weil sie dabei neue Perspektiven bekommen. Dies mit den besten Bieren in verantwortungsvoller Art und Weise zu tun ist unser Beitrag zur Förderung – mit Wissen über alkoholfreie Spezialitäten über gekonnte Zapfkunst und Tipps & Tricks rund ums Food Pairing. So tragen wir alle dazu bei, Österreich zum Land mit der besten Bierkultur Europas zu machen“, erklärt Magne Setnes, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.

Gabriela Maria Straka, Leitung PR/Kommunikation und CSR bei der Brau Union Österreich, führt weiter aus: „Uns ist es besonders wichtig, dass auch die Nachwuchskräfte in der Gastronomie mit dem Thema bewusster Alkoholkonsum umgehen lernen. Mit der Unterstützung dieser Lehrlingsinitiative wollen wir den Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol näherbringen. Für die Lehrlinge selbst ist das ein wichtiges Learning, aber sie sollen auch in Hinblick auf ihre Gäste sensibilisiert werden und nicht zuletzt lernen, dass es viele alkoholfreie Alternativen gibt, die ebenso gut schmecken und kreativ eingesetzt werden können, auch für Cocktails und Co. Die Produkte unserer ‚AlkoholFREIZONE‘ sind natürlich gebraut und eine erfrischende Alternative für Erwachsene für jeden Anlass. In unserem breiten Sortiment findet sich das passende alkoholfreie Bier oder Erfrischungsgetränk für Erwachsene zu jeder Speise.“

