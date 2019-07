In welchem Film hätten Sie gern mitgespielt?

Action, Drama oder Schwarz-Weiß-Film: In welchem Film wären Sie gern als Schauspielerin oder als Schauspieler dabei gewesen?

Den Lieblingsfilm anzuschauen ist eine Sache. Längst kennt man sämtliche Szenen, Wendungen und Dialoge. Doch wie wäre es erst gewesen, als Schauspieler so richtig Teil des Geschehens zu sein? Mit den Leinwandlegenden auf Du und Du, in den Kostümen, Landschaften und dem unverwechselbaren Setdesign des Films. So wie in der gruseligen Weite des Overlook-Hotels in Stanley Kubricks "Shining". Live dabei sein, wenn der junge Jack Nicholson überzeugend den fortschreitenden Wahnsinn inmitten des Geisterhotels darstellt – das wäre sicherlich unvergesslich.

Einmal seine Aggressionen in einem Tanzduell kanalisieren wie in der "West Side Story". Wann kann man sonst mitten im Alltag seine Emotionen durch ein spontanes Lied und einen Tanz ausdrücken, noch dazu zur Musik von Leonard Bernstein? Einmal prachtvolle Kostüme tragen und in der schönen Sussexer Landschaft an der Seite von Emma Thompson und Kate Winslet – oder an ihrer statt – in "Sinn und Sinnlichkeit" über Liebeskummer, Shakespeare und Tee plaudern. Reizvoll wäre es sicherlich auch, noch weiter in der Zeit zurückzureisen, bis in die frühen Tage des Films, und gemeinsam mit Charlie Chaplin oder Buster Keaton elegant in der Gegend herumzustolpern.

In welchem Film wären Sie gern Teil des Casts gewesen?

Und warum? In welcher Rolle? Mit welchem Schauspieler, welcher Schauspielerin würden Sie gern zusammenarbeiten? Teilen Sie Ihre Wunschfilme im Forum! (aan, 1.7.2019)