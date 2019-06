Neuheit: "Professional LL.M."

Im Oktober startet die auf Weiterbildung spezialisierte Donau-Universität Krems mit dem "Professional LL.M." (4 Semester, berufsbegleitend) einen in Konzeption und Inhalt völlig neuen, individuell gestaltbaren LL.M. für juristische High Potentials!

"Es dauert oft Jahre, bis BerufsanwärterInnen in die Spezialgebiete ihrer Kanzlei eingearbeitet sind – der ‚Professional LL.M.‘ kürzt diese Zeit wesentlich ab und ist durch seine außergewöhnliche Flexibilität auch neben beruflicher Belastung gut zu bewältigen" weiß Departmentleiter Prof. Ratka.

Neuheit: individuelle Gestaltbarkeit!

Ein Kerncurriculum vertieft die im Grundstudium nur wenig vermittelten, für eine erfolgreiche rechtsberatende Tätigkeit unerlässlichen Kompetenzen in Prozessführung, Standesrecht & Kanzleiführung, Legal Tech und steuerrechtlichen Aspekten sowie – oftmals unterschätzter – juristischer Soft Skills. Die Studierenden haben in weiterer Folge die Möglichkeit, zwei Fachbereiche zu wählen, in welchen sie auf Expertenstatus gebracht werden: "Arbitration and Dispute Resolution", "Corporate Law / M&A", "Datenschutz und Privacy" sowie "Geistiges Eigentum und Wettbewerb". Auch neu: Weil juristisches Wissen eine immer kürzere Halbwertszeit hat, können sich AbsolventInnen jährlich im Rahmen eines kostenfreien "Update-Tages" auf den neuesten Stand ihres Fachgebietes bringen lassen.

Studieren am schönsten Campus Österreichs

Der Campus – am Tor zur Wachau gelegen – wird nicht von ungefähr als der schönste Österreichs bezeichnet: Er bietet ein beeindruckendes Architekturensemble, viele Grünflächen, mehrere Lokale, ein Hotel, ein Programmkino, Sporteinrichtungen und ist in eine der schönsten Kulturlandschaften Österreichs eingebettet.

www.donau-uni.ac.at/professional-llm