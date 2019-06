Start der Lehrgänge "Bank- und Kapitalmarktrecht im internationalen Kontext, LL.M. und MLS" im Oktober 2019 an der Donau-Universität Krems: Bewerben Sie sich noch jetzt für diese in Österreich einzigartige, universitäre Weiterbildung!

"Aufgrund der Vielzahl an Novellen, die jedes Jahr vom Gesetzgeber beschlossen werden, ist eine fundierte und kontinuierliche Weiterbildung im Bank- und Kapitalmarktrecht unerlässlich, um in dieser schnelllebigen Rechtsmaterie am Zahn der Zeit bleiben zu können.", weiß Lehrgangsleiterin Mag.a Lisa Jost, BA vom Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen. Es werden jährlich die für die Banken- und damit auch Beraterbranche brennendsten Themenbereiche aufgegriffen und von erfahrenen PraktikerInnen in den Lehrveranstaltungen mit den Studierenden diskutiert.

Neues und Altbewährtes

Für die Lehrgänge mit Start im Oktober sind neue Lehrveranstaltungen zur Blockchain-Technologie, Kryptowährungen, Datenschutz im Bankensektor oder aufgrund der nicht aufhaltbaren Digitalisierung auch zu Cybercrime zu nennen.

Darüber hinaus wird in den Lehrgängen in bewährter Weise sowohl die notwendigen theoretische Grundlagen als auch deren praktische Implikationen vermittelt. Es bedarf zudem eines interdisziplinären Ansatzes, sodass auch ökonomische und betriebswirtschaftliche Fragestellungen behandelt werden.

Studieren am schönsten Campus Österreichs

Der Campus – am Tor zur Wachau gelegen – wird als einer der schönsten Österreichs bezeichnet: Er bietet ein beeindruckendes Architekturensemble, viele Grünflächen, mehrere Lokale, ein Hotel, ein Programmkino, Sporteinrichtungen und ist in eine der schönsten Kulturlandschaften Österreichs eingebettet.

www.donau-uni.ac.at/bankundkapital