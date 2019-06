Top Master-Programm "International Relations" startet wieder mit Oktober

Im Oktober startet die Donau-Universität Krems den mittlerweile 12. Jahrgang ihres Master-Programms "International Relations, MA" (4 Semester, berufsbegleitend in Modulen).

Internationale Beziehungen zu verstehen, aufzubauen und zu pflegen ist in politisch unruhigen Zeiten ein essentieller Stabilisierungsfaktor. Der Universitätslehrgang "International Relations" trägt diesem wichtigen Erfordernis Rechnung und bietet das notwendige interdisziplinäre Rüstzeug aus Politik, Recht und Wirtschaft für all jene, die im internationalen Umfeld tätig werden wollen und eine Laufbahn in diesem Bereich anstreben. ExpertInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Diplomatie vermitteln praxisorientiertes Wissen in weitreichenden Themenfeldern wie u.a. der internationalen politischen Lage, den transatlantischen Beziehungen, der EU, der Außen- und Sicherheitspolitik Russlands, dem Nahen Osten, dem internationalen Terrorismus, etc. und geben ihre langjährigen Erfahrungen im internationalen Bereich an die Studierenden weiter.

Studieren am schönsten Campus Österreichs

Der Campus wird nicht von ungefähr als der schönste Österreichs bezeichnet: Er bietet ein beeindruckendes Architekturensemble, viele Grünflächen, mehrere Lokale, ein Hotel, ein Programmkino, Sporteinrichtungen und ist in eine der schönsten Kulturlandschaften Österreichs eingebettet.

Informationen finden Sie unter: www.donau-uni.ac.at/intrelations