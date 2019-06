Wohngarten in Wien-Simmering: Vom Ildefonso zum Wohnprojekt

Die Backsteinfassade einer früheren Schokoladefabrik wird in das Projekt eingebettet. Insgesamt entstehen 682 freifinanzierte Mietwohnungen

An der Geiselbergstraße in Wien-Simmering fand vor wenigen Tagen der Spatenstich für das Projekt Wohngarten des Entwicklers Invester United Benefits statt. Auf dem 18.000 Quadratmeter großen Areal entstehen 682 freifinanzierte Mietwohnungen in fünf Gebäuden. Herzstück soll der 3500 Quadratmeter große Innenhof bilden.

visualisierung: vero visuals

Mit dem Projekt wolle man Anleihe am urwienerischen Konzept des Wohnhofs nehmen, heißt es in einer Aussendung. Ursprünglich hätte die ehemalige Schololadefabrik Victor Schmidt & Söhne dafür weichen müssen.

foto: putschögl

Ein Abrissstopp infolge einer Gesetzesänderung kam dem aber in die Quere. Nun soll die historische Backsteinfassade der früheren Ildefonso-Fabrik in das Projekt eingebettet werden, dadurch entstehe eine "unverkennbare Frontansicht, die Tradition und Moderne eindrucksvoll verbindet", heißt es in der Aussendung.

visualisierung: vero visuals

Für das architektonische Konzept zeichnen Soyka/Silber/Soyka Architekten verantwortlich. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant. (red, 27.6.2019)