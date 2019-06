Mehrere Schwerverletzte bei Explosion in der Wiener Preßgasse

Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Polizei geht von einer Gasexplosion aus. Mehrere Personen sind schwer verletzt

Wien – In der Preßgasse Ecke Schäffergasse im vierten Wiener Gemeindebezirk ist es am Mittwochnachmittag zu einer Explosion gekommen. In sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigen ein großes Loch in der Fassade eines fünfstöckigen Gebäudes, im Hintergrund sind die Folgetonhörner mehrerer Einsatzkräfte zu hören.



Die Wiener Berufsfeuerwehr ist mit einem Großaufgebaut im Einsatz, das Gebäude werde evakuiert. Auch die Wiener Berufsrettung ist aktiv und hat ihren Katastrophenzug zur Versorgung der Verletzten in Stellung gebracht. Nach Aussage der Berufsrettung gibt es aktuell vier Schwerverletzte und sechs Leichtverletzte, heißt es in einer Aussendung der Feuerwehr.

Die Ursache für die Explosion ist noch unklar, der Polizei zufolge könnte es sich um eine Gasexplosion handeln.

Anrainer berichten von schweren Erschütterungen, die auch in der Umgebung noch spürbar waren. Außerdem seien Straßen in dem Bereich weitläufig abgesperrt, die Polizei bat darum. großräumig auszuweichen. In der Margaretenstraße wurde ein Treffpunkt für Angehörige eingerichtet. (red, 26.6.2019)