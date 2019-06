Sahin-Radlinger spielt für Barnsley in Englands zweite Liga

Der Goalie verlässt Deutschland und heuert in England an

Wien – Torhüter Samuel Sahin-Radlinger setzt seine Karriere beim FC Barnsley in der zweiten englischen Liga fort. Der 26-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag, gab der Klub aus South Yorkshire am Mittwoch bekannt. Sahin-Radlinger war seit 2011 bei Hannover 96 unter Vertrag, wobei der Klub den Oberösterreicher an Rapid, Nürnberg oder Brann Bergen verlieh.

Vergangene Saison war er Hannovers Ersatztorhüter und nun ablösefrei zu haben. Barnsley schaffte erst heuer den Sprung in die zweitklassige League Championship. Trainer ist der zuvor bei Hannover tätige Deutsche Daniel Stendel. (APA, 26.6.2019)