Brasilianer Igor wechselt zu SPAL Ferrara

Der Verteidiger verlässt die Bundesliga und wechselt nach Italien

Ferrara – Der italienische Fußball-Oberhausclub SPAL Ferrara hat am Mittwoch die Verpflichtung des Brasilianers Igor von Red Bull Salzburg bekanntgegeben. Der 21-Jährige Innenverteidiger, der zuvor an den WAC und vergangene Saison an Austria Wien verliehen war, erhielt beim 13. der abgelaufenen Serie A einen Vertrag bis Sommer 2023 mit Option auf eine weitere Saison.

Igor war nach der Ausbildung bei Red Bull Brasil 2016 nach Salzburg zum FC Liefering gekommen. (APA, 26.6.2019)