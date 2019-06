Oppo zeigt erstmals Smartphone-Kamera unter dem Display

Chinesischer Hardwarehersteller verspricht Aufnahme in ein kaufbares Geräte in "naher Zukunft"

Es ist die entscheidende Hürde auf dem Weg zu vollständig rahmenlosen Smartphone-Displays: Wohin mit der Frontkamera? Bisher haben die Hersteller darauf unterschiedliche Antworten: Während die einen sich mit einem kleinen Ausschnitt – also dem "Notch" – zufriedengeben, verstecken andere diese Komponente gleich in einem Pop-Out-Mechanismus. Dass es sich bei beiden Ansätzen um Übergangslösungen handelt, dürfte dabei auch den jeweiligen Herstellern bewusst sein. Wo die Reise stattdessen hingehen könnte, zeigt nun die chinesische Firma Oppo.

Neuer Ansatz

Im Rahmen des MWC Shanghai hat Oppo erstmals eine Smartphone-Kamera unter dem Display vorgezeigt. Möglich werde diese durch die Nutzung eines neuen,, transparenten Materials und eine umgestaltete Pixel-Struktur beim Display, betont das Unternehmen. Auf diese Weise gelange genügend Licht zur Kamera durch, um noch ansehnliche Bilder produzieren zu können.

Laut Oppo sollen sogar Touch-Eingaben in diesem Bereich problemlos funktionieren. Auch soll das Ganze keine negative Auswirkungen auf die Display-Qualität haben. Zumindest letztere Aussage ist aber zweifelhaft, so zeigt etwa ein erstes Hands-On bei Engadget China, dass die Kamera aus diversen Blickwinkeln zu erkennen ist.

Nebeneffekte

Oppo will dabei gar nicht leugnen, dass die Platzierung der Kamera unter das Display negative Auswirkungen auf die Bildqualität hat. Diese Defizite will man aber mit smarter Software ausgleichen. Zudem soll aber auch der Sensor größer sein, als es sonst bei Frontkameras üblicherweise der Fall ist.

Auch wenn es sich derzeit noch um einen Prototypen handelt, so soll das nicht mehr lange so bleiben. Laut Oppo soll bereits in "naher Zukunft" ein Smartphone mit dieser Technologie auf den Markt kommen. (apo, 26.6.2019)