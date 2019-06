Microsoft überlegt "Age of Mythology"-Nachfolger

Spieler müssen allerdings Geduld einplanen, da der Fokus auf "Age of Empires 4" und den "Definitive Editions" liegt

Microsoft hat Age of Mythology nicht vergessen. Das Echtzeitstrategiespiel soll eventuell einen Nachfolger erhalten, nachdem die Entwicklung der Definitive Editions und Age of Empires 4 abgeschlossen wird. Dies verriet Creative Director Adam Isgreen gegenüber Eurogamer.

khorbust

News zu "Age of Empires 4" noch heuer

Age of Empires 2: Definitive Edition erscheint im Herbst 2019. Für Age of Empires 4 und die Definitive-Edition von Age of Empires 3 gibt es bislang keine Infos zum Release. Zu Age of Empires 4 soll es heuer noch News geben, entwickelt wird das Game von Relic Entertainment. (red, 26.6.2019)