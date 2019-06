Todesopfer nach Explosionen in kasachischem Munitionsdepot

Nach dem Unglück vom Montag wird nun das Ausmaß sichtbar

Nur-Sultan (Astana) – Nach gewaltigen Explosionen auf einem Militärgelände im Süden Kasachstans ist die Zahl der Opfer auf drei gestiegen. Ein Soldat sei seinen Verletzungen erlegen, teilten die Behörden der Ex-Sowjetrepublik am Mittwoch der Staatsagentur Kazinform zufolge mit. Der Zustand mehrerer Verletzter sei ernst, es seien auch zwei Kinder darunter.

tengrinews tv

Die Behörden sprachen von 165 Verletzten nach den Detonationen am Montag. Daraufhin wurde die komplette Stadt Arys an der Grenze zu Tadschikistan mit etwa 45.000 Menschen evakuiert. Das Militär schätzte, dass es weit mehr als 30 Explosionen in dem Munitionsdepot gab. 70 nicht explodierte Granaten seien in den Straßen der Stadt in dem zentralasiatischen Steppenstaat entdeckt worden. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. (APA, dpa, 26.6.2019)