Bike-Tour entlang des kühlen Traunsees

Das zweite Highlight ist die Einkehr auf der Hochsteinalm. Die autofreie Alm auf 900 Meter Seehöhe bietet nicht nur eine Ladestation für E-Bikes, Getränke und Jausen für die Radler, man fühlt sich hier auch fast ein wenig wie in Bolivien. Direkt unter der schattigen Gasthausterrasse grasen dutzende Alpakas. Ein paar Yaks haben sich ebenfalls auf die oberösterreichische Alm verirrt. (Thomas Neuhold, 27.6.2019)

Die Fahrt auf der inzwischen für den Autoverkehr gesperrten Traunuferstraße und der Blick vom Löwendenkmal auf Traunkirchen und den Traunstein ist zweifelsfrei einer der Höhepunkte der technisch wenig schwierigen Sonnsteinrunde. Hier offenbart sich eine Traumlandschaft des Salzkammerguts in voller Pracht.

Diese Stelle war es auch, die eine Reise vom äußeren ins innere Salzkammergut lange Zeit beschwerlich und gefährlich gestaltete. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts begann man mit dem Bau der für die Verbindung Linz-Ischl so wichtigen Straße. Es wurde eine kunstvoll angelegte Verbindung.

Eine klassische – relativ schattenreiche und teilweise gut ausgeschilderte Runde – führt rund um die beiden Sonnsteine. Wobei hier vor allem der kleinere der beiden Gipfel landschaftsprägend ist. Seine Felsen brechen am Westufer, südlich von Traunkirchen, ansatzlos und direkt in den Traunsee ab.

Der Traunsee zwischen Gmunden und Ebensee, zwischen Traunstein und Traunkirchen ist mit 191 Metern nicht nur der tiefste See Österreichs. Er gehört mit einer Sommerdurchschnittstemperatur von nur rund 19 Grad auch zu den eher kühleren Badeseen hierzulande. Gerade recht für einen erfrischenden Köpfler nach einer Mountainbiketour im Sommer.

Service & Info

karte: der standard

Startpunkt/Anreise: Ebensee ist ausgezeichnet mit dem Zug erreichbar: Fahrplan.oebb.at

Wer mit dem Pkw kommt fährt nach Ebensee zum Traunsee-Südufer. Hier in Bahnhofsnähe finden sich am Salinenplatz ausreichend Parkplätze.

Ausrüstung: Mountainbikeausrüstung mit Helm. Badesachen nicht vergessen.

Route: Vom Parkplatz auf der Hauptstraße kurz nach Süden, dann auf der Langbathstraße taleinwärts (3,5 km) bis zu einer Brücke (Wegweiser Sonnsteinrunde). Nun folgt man den Wegweisern "Sonnsteinrunde" rund um den Hochlacken bis man in etwa bei der Hälfte der Tour zur Abzweigung zur Hochsteinalm kommt. Die Stichstraße zur Hochsteinalm hinauf, nach der Rast wieder retour zur Abzweigung. Nun ziemlich konsequent ostwärts bergab, bis man auf eine Asphaltstraße kommt und man über Dorf, Mitterndorf nach Winkl am Traunseeufer fährt. Hinter der Unterführung der Eisenbahn kommt man auf die Bundesstraße und den Salzkammergut-Radweg R2. Hinter Winkl folgt die Ortdurchfahrt Traunkirchen und bei der Einfahrt des Umfahrungstunnels zweigt man auf die gesperrt Traunseeuferstraße ab. Retour nach Ebensee auf der alten Straße. Die letzten Meter wieder am Radweg parallel zur Bundesstraße.

Einkehr: www.hochsteinalm.at

Karte: Kompass Nr. 18, "Nördliches Salzkammergut", 1:50.000.

Literatur: Köberl/Stumtner "Radwandern – Mountainbiken, Salzkammergut", Verlag Plenk, Berchtesgaden 2017.