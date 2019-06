Lenzing investiert in Thailand eine Milliarde Euro in Lyocell-Produktion

In einer ersten Ausbaustufe werden 400 Millionen Euro in eine Anlage investiert

Wien/Lenzing – Der börsennotierte oberösterreichische Faserhersteller Lenzing investiert in den nächsten Jahren über eine Milliarde Euro in Anlagen zur Produktion von Lyocellfasern in Thailand. Für die erste Ausbaustufe, eine Anlage um 400 Millionen Euro mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen in Prachinburi (Thailand), sei nun die Genehmigung erteilt worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Die Anlage werde "weltweit die größte ihrer Art" sein. Die Bauarbeiten starten im Herbst, die Produktion "gegen Ende 2021". Lyocell ist eine aus Zellulose hergestellte Faser, die in der Textilindustrie aber auch für technische Anwendungen genutzt werden kann. (APA, 26.6.2019)