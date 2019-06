Stephanie Grisham soll neue Sprecherin von Donald Trump werden

Die bisherige Sprecherin von First Lady Melania Trump übernimmt das Amt von Sarah Sanders

Washington – Die bisherige Sprecherin von First Lady Melania Trump, Stephanie Grisham, soll neue Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump werden.

Das teilte Melania Trump am Dienstag auf Twitter mit. Demnach soll Grisham auch weiterhin Melanias Pressesprecherin bleiben.

Sanders will offenbar in ihren Heimatstaat Arkansas zurückkehren. "Sie ist eine ganz besondere Person mit außergewöhnlichen Talenten, die einen unglaublichen Job gemacht hat! Ich hoffe, sie entschließt sich, als Gouverneurin von Arkansas zu kandidieren – sie wäre fantastisch", kündigte Trump an. Huckabee Sanders' Vater Mike Huckabee war einst selbst republikanischer Gouverneur von Arkansas. (red, APA, 25.6.2019)