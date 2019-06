Neuer Juni-Hitzerekord für Tirol – er hält wohl nur bis morgen

Am Dienstagnachmittag wurden in der Landeshauptstadt Innsbruck 36,7 Grad gemessen

Wien – Wie der Meteorologiedienst Ubimet am Nachmittag berichtete, wurde am Dienstag an der Messstation Innsbruck-Uni mit 36,7 Grad Celsius ein neuer Hitzerekord für das Bundesland Tirol im Monat Juni aufgestellt. Der bisherige Tirol-Rekord im Juni wurde am 30. Juni 2012 mit 36,6 Grad in Imst registriert.

Allerdings dürfte der Rekord, wie Ubimet vorhersagt, nur rund 24 Stunden halten, da es am Mittwoch abermals ein bis zwei Grad heißer werden soll. Der Juni-Rekord für ganz Österreich beträgt 38,6 Grad und wurde am 20. Juni 2013 an der ZAMG-Wetterstation (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) in Waidhofen/Ybbs gemessen.

Auch in den anderen Bundesländern gab es am Dienstag durchwegs Temperaturen von mehr als 32 Grad. Die heißesten Orte aufgeschlüsselt nach Bundesland waren laut Ubimet:

Wien: Innere Stadt 32,7 Grad

Innere Stadt 32,7 Grad Niederösterreich: Kirchberg an der Pielach 33,8 Grad

Kirchberg an der Pielach 33,8 Grad Burgenland: Andau 32,4 Grad

Andau 32,4 Grad Oberösterreich: Bad Goisern 34,7 Grad

Bad Goisern 34,7 Grad Steiermark: Bad Aussee 33,3 Grad

Bad Aussee 33,3 Grad Kärnten: Dellach im Drautal 32,5 Grad

Dellach im Drautal 32,5 Grad Salzburg: St. Johann im Pongau 35,2 Grad

St. Johann im Pongau 35,2 Grad Tirol: Innsbruck-Uni 36,6 Grad

Innsbruck-Uni 36,6 Grad Vorarlberg: Bludenz 33,6 Grad

Auch die Zahl der Tage im Juni mit mindestens 30 Grad ist laut ZAMG auf Rekordkurs. Der Rekord-Juni war im Jahr 2003 mit 15 Hitzetagen in Haiming in Tirol und in Leibnitz in der Steiermark. Im aktuellen Juni liegen derzeit die ZAMG-Wetterstationen in Langenlebarn in Niederösterreich und Wien-Innere Stadt bei zwölf Hitzetagen (ohne Dienstag).

Der Rekord aus dem Juni 2003 wird somit ziemlich sicher diese Woche erreicht, wahrscheinlich sogar übertroffen. Zum Vergleich: In einem durchschnittlichen Juni liegt beispielsweise in den Landeshauptstädten die Zahl der Hitzetage zwischen einem Tag in Bregenz und vier Tagen in Wien-Innere Stadt.

Der Grund für die aktuelle Hitzewelle ist eine kräftige Südströmung, die Luft aus dem Nordwesten Afrikas nach Europa bringt. Österreich wird von dieser heißen Luftströmung nur am Rande erreicht. Der Schwerpunkt der Hitze liegt in den nächsten Tagen vor allem in Spanien und in Frankreich. Hier sind Höchstwerte über 40 Grad zu erwarten. Aber auch in Deutschland ist das Erreichen der 40-Grad-Marke nicht ganz ausgeschlossen. (APA, red, 25.6.2019)