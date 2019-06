Ökonomen wittern Chance auf Abschaffung der kalten Progression

Die angedachte, aber nur in geringen Teilen umgesetzte Steuerreform der türkis-blauen Regierung wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, sagt Sustala, insgesamt wäre aber mehr Ambition angebracht. Die Agenda Austria schlägt eine Entlastung der Arbeitseinkommen von rund neun Milliarden Euro vor. Zum Vergleich: Die Regierung sprach von einer Entlastung für Arbeitnehmer in Höhe von fünf Milliarden Euro.

In der ersten Ausgabe einer neuen Studienreihe, die in der Gestaltung an ein sozialistisches Manifest erinnert, widmen sich die Wiener Ökonomen dem "großen Brocken" Staatsfinanzen samt Vorschlägen für die nächste Regierung. "Österreich ist ein unangefochtenes Hochsteuerland", sagt Lukas Sustala, Vizedirektor des Instituts. Vor allem der Faktor Arbeit ist hierzulande im internationalen Vergleich stark belastet.

Was ist die kalte Progression?

Wer mehr verdient, zahlt einen größeren Anteil von seinem Bruttolohn an Steuern. Das heißt, Löhne werden progressiv besteuert. Die Tarifstufen regeln, welcher Teil des Einkommens, wie hoch besteuert wird. Wird das Gehalt in Höhe der Inflation aufgebessert, hat man real nicht mehr in der Geldbörse: Für den den Einkauf im Supermarkt gibt man den gleichen Anteil seines Lohnes aus. Aber das zusätzliche Geld wird in der jeweils höchsten Tarifstufe versteuert. Insgesamt muss man also einen größeren Anteil des Einkommens an den Finanzminister abliefern. Werden die Tarifstufen nie angepasst, läppert sich mit der Zeit die Mehrbelastung. Man wird also real ärmer, und das ist die kalte Progression. Was oft missverstanden wird: man muss gar nicht in eine höhere Tarifstufe rutschen, damit der Effekt eintritt. Es reicht, dass mehr Einkommen von der obersten Tarifstufe erfasst wird.

