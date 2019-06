Mirazur ist an der Spitze der World's 50 Best Restaurants

Das Steirereck landete auf Platz 17 und bleibt damit bestes Restaurant im deutschsprachigen Raum

Fingernagel-, Korken- und Adrenalinverschleiß sind hoch dieser Tage in der Gastronomie: Eines der bekanntesten internationalen Listings ging Dienstagabend (Ortszeit) in Singapur über die Bühne: The World's 50 Best Restaurants. Wer hier topgereiht ist, dem sind gefüllte Reservierungsbücher garantiert und somit so etwas wie den Gastro-Olymp erreicht.

Nachdem jene Restaurants, die schon einmal auf Platz eins waren, seit heuer neu in der Liste der Best of the Best aufgeführt werden, wurde das Ergebnis heuer mit besonderer Spannung erwartet.

Diesmal ist Singapur die Destination, die seit einigen Tagen die Crème de la Crème der internationalen Gastro-Elite zu Gast hat. Instagram und Co gehen über vor Postings von Chef-Treffen, Foodie-Experiences rund um die Verleihung und der Bekanntgabe der Top-Platzierungen.

Die Top der 50 Best

Das Mirazur von Mauro Colagreco in Frankreich führt die Liste erstmals an. Auf Platz zwei liegt das neue Noma von Rene Redzepi in Kopenhagen. Drittgereiht ist das Asador Etxebarri aus dem Baskenland.

foto: apa/afp/danna Mauro Colagreco ist mit dem Restaurant Mirazur Gewinner der World's 50 Best Restaurants.

Der Gewinner war zunächst sprachlos und bedankte sich überschwänglich bei seiner Frau, seinem Team und Freunden und Unterstützern. Statt Wasser (der Hauptsponsor ist San Pellegrino) würde er jetzt gerne einen Whisky trinken, meinte er. Colagreco ist Argentinier mit italienischen Wurzeln und eröffnete 2006 das Mirazur im südfranzösischen Menton. Im Vorjahr noch auf Platz drei gelegen, steht er nun an der Spitze der World's 50 Best Restaurants.

Topplatzierung für das Steirereck

Heinz und Birgit Reitbauer stehen mit ihrem Steirereck als bestgereihtes Restaurant im deutschsprachigen Raum auf Platz 17.

foto: the world's 50 best restaurants Birgit und Heinz Reitbauer (Steirereck) im Vorjahr bei der Verleihung in Bilbao.

foto: apa/afp/lonkhuijse Der höchste jemals erzielte Neueinstieg: René Redzepi ist mit dem neuen Noma auf Platz zwei.

Die Hall of Fame der 50 Best

2018 fand die Gala zu den World's 50 Best in Bilbao im Baskenland statt. Massimo Bottura als Nummer eins nahm den Preis überwältigt entgegen.

Auch heuer ist der italienische Koch aus der Osteria Francescana aus Modena wieder vor Ort. Allerdings außer Konkurrenz, denn er wurde in die Liste Best of the Best, eine Art Hall of Fame der 50 Best Restaurants, aufgenommen. Ansonsten in der Hall of Fame vertreten sind für 2019 Restaurants, die die Liste in den Jahren davor anführten, etwa das El Bulli oder El Celler de Can Roca oder Eleven Madison Park in New York.

foto: the world's 50 best restaurants Massimo Bottura und Lara Gilmore als Erstplatzierte bei der Verleihung der The World's 50 Best in Bilbao 2018 mit den Worten: "Die Aufmerksamkeit, die wir bekommen, müssen wir positiv einsetzen."

Sonderpreise

Die Auszeichnung zur Elit Vodka World’s Best Female Chef erhielt heuer die Mexikanerin Daniela Soto-Innes aus dem Restaurant Cosme in New York.

Der schon lange in den USA lebende Spanier José Andrés wurde mit dem American Express Icon Award ausgezeichnet. "Er ist weit mehr als ein superber Koch und erfolgreicher Gastronom", heißt es von William Drew, dem Content Director der The World's 50 Best Restaurants, der sich dabei auf Andrés humanitäres World Central Kitchen Project bezieht.

World's Best Pastry Chef 2019, sponsored by Sosa ist 2019 die Französin Jessica Préalpato. Sie ist Chef-Patissière im Restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée in Paris. (niw/ped)





The World's 50 Best Restaurants 2019



01. Mirazur, Menton, Frankreich

02. Noma – neu, Kopenhagen, Dänemark – höchster Neueinsteiger

03. Asador Etxebarri, Atxondo, Spanien

04. Gaggan, Bangkok, Thailand

05. Geranium, Kopenhagen, Dänemark

06. Central, Lima, Peru (Bestes Restaurant in Südamerika)

07. Mugaritz, San Sebastian, Spanien

08. Arpège, Paris, Frankreich

09. Disfrutar, Barcelona, Spanien

10. Maido, Lima, Peru

11. Den, Tokio, Japan

12. Azurmendi, Larrabetzu, Spanien

13. Pujol, Mexico City, Mexiko (Bestes Restaurant in Nordamerika)

14. White Rabbit, Moskau, Russland

15. Septime, Paris, Frankreich

16. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris, Frankreich

17. Steiereck, Wien, Österreich

18. Odette, Singapur

19. Twins Garden, Moskau, Russland

20. Tickets, Barcelona, Spanien

21. Frantzén, Stockholm, Schweden

22. Narisawa, Tokio, Japan

23. Cosme, New York, USA

24. Quintonil, Mexiko City, Mexiko

25. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Paris, Frankreich

26. Boragó, Santiago, Chile

27. The Clove Club, London, UK

28. Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills, USA

29. Piazza Duomo, Alba, Italien

30. Elkano, Getaria, Spanien

31. Arzak, San Sebastian, Spanien

32.Tickets, Barcelona, Spanien

33. Clove Club, London, Großbritannien

34. Don Julio, Chicago, USA

35. Atelier Crenn, San Francisco, USA

36. Le Bernardin, New York, USA

37. Alinea, Chicago, USA

38. Hiša Franco, Kobarid, Slowenien

39. A Casa do Porco, Sao Paulo, Brasilien

40. Tim Raue, Berlin, Deutschland

41. The Chairman, Hong Kong, China

42. Belcanto, Lissabon, Portugal

43. Hof van Cleeve, Kruishoutem, Belgien

44. The Test Kitchen, Kapstadt, Südafrika (Bestes Restaurant in Afrika)

45. Sühring, Bangkok, Thailand

46. De Librije, Zwolle, Niederlande

47. Benu, San Francisco, USA

48. Ultraviolet, Paul Pairet

49. Leo, Bogota, Kolumbien

50. Schloss Schauenstein, Fürstenau, Schweiz (Gewinner des Sustainable Restaurant Award)

Sonderpreise:

Best Female Chef: Daniela Soto-Innes (Mexiko)

Chef’s Choice Award: Zaiyu Hasegawa (Japan))

Best Pastry Chef: Jessica Préalpato (Frankreich)

Art of Hospitality Award: Otto e Mezzo Bombana, Hong Kong

One to Watch: Lido 84 (Italien)

Scholarship Winner: Andersen Lee (Canada)

Sustainable Restaurant Award: Schloss Schauenstein, Fürstenau, (Schweiz)

Höchster Neueinsteiger: Azurmendi, Spanien

Highest Climber Award:



