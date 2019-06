Benkos Signa Sports kauft Frankreichs größten Online-Tennishändler

Zum Kaufpreis wurden keinen Angaben gemacht. Tennispro gilt auch in Italien und Belgien als Branchenprimus

Wien – Rene Benkos Sporthandelssparte Signa Sports hat die Übernahme der TennisPro-Gruppe – dem führenden Tennis-Online-Händler in Frankreich, Italien und Belgien – fixiert. Zu TennisPro gehört auch ein Franchisenetz mit 46 Filialen in Frankreich, Belgien und Italien. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Die TennisPro-Übernahme soll die Online-Vormachtstellung der Signa-Sport-Tocher Tennis-Point in Europa weiter festigen. "Durch die Übernahme gelingt es uns, die geografische Präsenz unserer Tennis-Plattform in Europa deutlich auszubauen", wird der CEO von SIGNASports United, Stephan Zoll, in einer Aussendung am Dienstag zitiert. Signa Sports United betreibt nach eigenen Angaben rund 80 Webshops mit knapp 3 Millionen Kunden in 17 Ländern. (APA, 25.6.2019)