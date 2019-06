Bei "Cyberpunk 2077" gibt es ausgiebige Romanzen und kurze Affären

Lead Quest Design Pawel Sasko verriet weitere Details zum anstehenden Rollenspiel

Zu Cyberpunk 2077 gibt es häppchenweise Neuigkeiten. Nachdem bei der E3 hinter den Kulissen neues Gameplay gezeigt wurde, sagte ein Entwickler, dass Nacktheit eine zentrale Rolle bei dem anstehenden Rollenspiel von CD Projekt RED einnehmen wird. Nun hat Lead Quest Designer Pawel Sasko einem Fan weitere Infos zu dem Game per Twitter-Nachricht verraten. Dieser veröffentlichte den Nachrichtenverlauf wiederum auf Reddit.

foto: reddit/u/magired1234

Ausgiebige Romanzen und kurze Liebschaften

Der User fragte bei Sasko nach, wie es denn mit Beziehungen bei Cyberpunk 2077 aussieht. Dieser antwortete, dass man sich diese so ähnlich wie bei Witcher 3 vorstellen kann. Konkret sollen also Romanzen über ganze Handlungsstränge verlaufen. Kurze Liebschaften sind aber ebenso möglich, wie CD Projekt RED bereits bei der E3 2018 bestätigte. Da die Spielfigur bei Cyberpunk 2077 frei formbar sein soll, gibt es auch hier keine Grenzen hinsichtlich Romantik und Sexualität.

cyberpunk 2077

Monogamie spielt in "Cyberpunk 2077" keine Rolle

Monogamie ist in der Welt des Games offenbar nicht zwingend, da Sasko bestätigt, dass man Beziehungen mit einem oder mehreren NPCs eingehen kann. Dem Spieler selber soll überlassen sein, wie er seine Liebschaften angeht und wie mit Nicht-Spieler-Charakteren interagiert wird. Bei der E3 zeigte die Gameplay-Demo ausgiebige Konversationen, bei denen der Hintergrund der Spielfigur Einfluss hat.

cyberpunk 2077

Spielfigur frei formbar

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Das Game kann bereits vorbestellt werden, die Collectors Edition ist vielerorts ausverkauft. CD Projekt RED hat ambitionierte Pläne für das Rollenspiel. So will man einen großen Fokus auf Individualisierung setzen, wie bei der E3-Demo gezeigt wurde. Spieler können ihre Protagonistin oder Protagonisten je nach Belieben formen und mit ihren Stärken und Schwächen Missionen erledigen. (red, 25.6.2019)