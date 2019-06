Stehen HR-Manager vor neuen Herausforderungen?

Die SMBS Bildungs-Programme geben Antwort auf aktuelle Fragestellungen

In einer agilen, sich permanent verändernden Organisation bekommt HR-Management neue Aufgaben, Rollenbilder und Organisationsformen. Rückt es stärker hin zum People Management und löst es sich aus tradierten Modellen? Lösen neuzeitliche HR-Modelle alte Rollenmuster in der Personalführung ab? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich das universitäre Kurzstudium Human Resource Management sowie der Exec. MBA Human Resource Management der SMBS –University of Salzburg Business School.

Wandel: HR und Führung zeichnen die Landkarten neu

Schon seit einigen Jahren ist ein Wandel erkennbar: „HR und Führung zeichnen die Landkarten neu“, so Axel Bachmaier (Erste Bank / S-IT Solutions und Referent an der SMBS). „Leadership stand – so scheint es – selten vor so unterschiedlichen Herausforderungen. Führung braucht bei der Suche nach Antworten starke Partner an der Seite. In der Erneuerung von Leadership sind HR und Führung gefragt, und zwar in unterschiedlichen – teils komplementären – Rollen. Mit zunehmender Komplexität bedarf es mehr Klarheit, wer welche Beiträge für wirksame HR- und Führungsarbeit leisten kann.



Ganzheitliches, systemisches Denken steht im Zentrum des SMBS-Modells, das sowohl im universitären Kurzstudium als auch im Executive MBA-Programm „Human Resources Management“ zur Anwendung kommt.

Gestartet wird mit HR-Spezialisierungsmodulen in den Bereichen Employer Branding, Personalmanagement, Digitalisierung im HR-Bereich, internationales HR-Management)

Nach dem Kurzstudium, das mit einem Zeugnis der Universität Salzburg abschließt, ist ein Upgrade auf den MBA möglich.

Ein Highlight stellt die Studienwoche an der University of Toronto / York University in Kanada dar. Optional ist im Anschluss daran auch eine Studienwoche an der Georgetown University in Washington DC möglich.

