Koch Media bringt legendären Heimcomputer 64 zurück – wieder einmal

Spielgerät dieses Mal in Originalgröße, mit funktionaler Tastatur und verbessertem Joystick

Koch Media bringt den C64 erneut zurück. Nach dem nicht ganz so erfolgreichen Debüt mit einer Miniaturversion lässt das Unternehmen den Heimcomputer in Originalgröße wiederauferstehen. Das Spielgerät soll eine voll funktionstüchtige Tastatur aufweisen und mit einem verbesserten Joystick ausgeliefert werden. 64 Games stehen zur Verfügung – entweder in 50 oder 60 Hertz.

the c64

Diese Games sind dabei

Neben den Klassikern wie California Games, Paradroid und Boulder Dash gibt es auch "Neulinge" in der Sammlung: darunter Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha, Galencia, Planet of Death und Gridrunner. VIC20- und C64-Titel können per USB-Schnittstelle nachgeladen werden.

Ab Dezember für 120 Euro

Vier USB-Ports und ein HDMI-Anschluss weist The64 auf. Nutzer können zwischen drei verschiedenen Startoptionen auswählen: dem C64 Basic, dem VIC20 Basic und einem einsteigerfreundlichen Spielekarussell. Die Retrokonsole wird am 5. Dezember ausgeliefert, Koch Media lässt das Gerät 119,99 Euro kosten. (red, 25.6.2019)