Hausdurchsuchung bei Wiener Investor Michael Tojner

Ermittler halten Nachschau am Firmensitz des Investors – der bestätigt

Wien – Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft führt eine Hausdurchsuchung am Firmensitz des Wiener Investors Michael Tojner durch. Das hat eine Sprecherin des Unternehmens bestätigt. Es geht um jene Ermittlungen, die das Land Burgenland mit seiner Betrugsanzeige gegen den Unternehmer ausgelöst hat. Dabei wird Tojner Betrug vorgeworfen anlässlich des Kaufs von gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften; es geht um die Pannonia und Gesfö bzw. Riedenhof. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Tojners Anwältin Stefanie Liebenwein kommentiert das so: "Am 25. Juni wurde am Standort Getreidemarkt / Mariahilfer Straße eine Hausdurchsuchung zur Dokumentensicherung durchgeführt. Dieser Schritt der Staatsanwaltschaft basiert auf einer Sachverhaltsdarstellung der burgenländischen Landesregierung aus dem Jänner 2019. Sämtliche erhobenen Anschuldigungen sind substanzlos. Das Unternehmen und alle Organe kooperieren voll mit den Behörden, um die Vorwürfe so schnell wie möglich aufzuklären. Das Unternehmen hat auch stets angeboten, alle Dokumente und Informationen zur betreffenden Causa freiwillig auszuhändigen.

Seit Jänner sind diese in den Büroräumlichkeiten abholbereit. Für das Unternehmen und die Mitarbeiter/innen ist dies ein unangenehmer Vorgang, im Interesse einer möglichst schnellen Aufklärung der geäußerten Vorwürfe steht das Unternehmen jedoch auch diesem Ermittlungsschritt der Staatsanwaltschaft voll kooperativ gegenüber, um eine rasche Aufklärung der substanzlosen Vorwürfe zu ermöglichen." (Renate Graber, 25.6.2019)