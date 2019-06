Elfjähriger verteidigte Playstation gegen Einbrecher mit Machete

Ein Bursche aus North Carolina vertrieb drei Kriminelle mit einem Langmesser

Ein Elfjähriger hat in Melbane (North Carolina) seine Playstation mit einer Machete gegen Einbrecher verteidigt. Mehrere Männer sollen in das Haus eingedrungen sein, wo der Bursche mit seinen Eltern wohnt. Dort nahmen sie eine Luftpistole und bedrohten den Jungen mit der Waffe, die nicht geladen war. Sie zwangen den Elfjährigen daraufhin, in einen Schrank zu klettern und dort zu warten.

Flucht nach Attacke ergriffen

Als die Einbrecher das Handy des Burschen stehlen wollten, griff das Kind zu einer Machete und schlug einen der Kriminellen damit auf den Hinterkopf. Die Männer attackierten daraufhin den Jungen und versuchten noch schnell die Playstation und den Fernseher des Buben mitzunehmen. Als einer der Einbrecher merkte, dass er nach dem Angriff mit der Machete stark blutet, ergriffen die Kriminellen die Flucht.

"Geht lieber arbeiten"

Die Einbrecher wurden nach rund vierzig Stunden ausgeforscht. Der Elfjährige richtete den Kriminellen per ABC aus, dass sie "sich lieber einen Job suchen sollten, bevor sie einbrechen gehen". (red, 25.6.2019)