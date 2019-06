"Anthem": EA-CEO gesteht Fehler ein – Spiel soll noch "großartig" werden

Andrew Wilson gestand ein, dass die Entwicklung nicht ganz rund lief – "Anthem" und Bioware werden aber trotzdem nicht abgeschrieben

Anthem war für EA ein kostspieliges Debakel. Der Loot-Shooter wurde jahrelang entwickelt, der Start verlief alles andere als reibungslos, da Presse und Spieler gleichermaßen nicht mit Kritik sparten. Seit dem Release ist es recht ruhig um das Game geworden, bei EAs Hausmesse Play wurde das Spiel mit nur wenigen Sätzen abgehandelt. Nun hat aber EA-CEO Andrew Wilson recht offen über Anthem und die Zukunft des Loot-Shooters gesprochen.

Zwei Spielertypen sollten angesprochen werden

Im Gespräch mit Gamedaily sagte Wilson, dass man mit dem Game versucht habe, zwei unterschiedliche Spielertypen anzusprechen, was zugegebenermaßen nicht gelungen ist. "Die einen wollten Bioware-typische Story-Inhalte und die anderen ein Action-Adventure. Bei der 30- bis 40-Stundenmarke mussten sie zusammenkommen und gemeinsam spielen. Hier bemerkte dann jeder, dass der Plan nicht aufgeht", gab der EA-CEO zu.

Chaotische Zustände bei Entwicklung indirekt zugegeben

Indirekt gesteht Wilson ein, dass bei der Entwicklung von Anthem chaotische Zustände herrschten und niemand so wirklich wusste, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln soll. Ein Bericht von Kotaku hatte bereits aufgezeigt, was bei Bioware alles falsch gelaufen ist. Im Gespräch mit Gamedaily betont der CEO allerdings, dass der Konzern weiter an Anthem glaubt: "Ich denke, dass das Team was Besonderes und Großartiges schaffen wird, weil sie schon bewiesen haben, dass sie es können".

anthem game

Wilson vergleicht Bioware mit Steven Spielberg

Die Zukunft von Bioware soll ebenso nicht ungewiss sein. Wilson sagt allerdings, dass sich das Studio weiterentwickeln muss und vergleicht die langjährige Spieleschmiede mit Steven Spielberg. Nicht jeder Film des Regisseurs war immer ein Hit, trotzdem würde man Spielberg im Vorfeld nicht das Vertrauen erziehen. "Die Teams bei Bioware werden weiterhin Games entwickeln und ihren alten und neuen Spielern zuhören und Versprechen einhalten – das sieht man bereits bei Anthem", sagt Wilson.

Viele Spieler haben "Anthem" abgeschrieben

Anthem wurde Ende Mai bereits verscherbelt. Im Subreddit zu dem Spiel hat ein Großteil der Nutzer den Glauben an die Zukunft von Anthem bereits verloren. Eine Umfrage verdeutlichte etwa, dass selbst die treuesten User das Game mittlerweile aufgegeben haben. Der Tenor auf Reddit ist, dass EA Anthem aufgegeben hat, obwohl man in der Vergangenheit immer wieder betonte, weiter daran zu arbeiten. Günstig ist der Einstieg in die Welt des Loot-Shooters auf jeden Fall. Das Game gibt es bereits für rund 20 Euro. (red, 25.6.2019)