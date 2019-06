Telekurier präsentiert Portal "k.at" für junge Zielgruppe

Fokus auf Lifestyle-Trends und News

Wien – Bereits seit Ende 2018 wird an dem Projekt gearbeitet, jetzt wurde "k.at" samt neuem Design offiziell gelauncht. Das neue Portal des Telekurier soll "eine junge, urbane Zielgruppe" ansprechen und richtet sich "vor allem an alle WienerInnen, die sich für die perfekte Mischung aus Lifestyle-Inhalten und tagesaktuellen News interessieren", hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Berichtet werden soll über "Lifestyle-Trends, virale Phänomene, Events und Communitys in der Hauptstadt und die wichtigsten Nachrichtenmeldungen". Fast 90 Prozent der Nutzung sei mobil.

Für die organisatorische Leitung zeichnet Karina Mettendorff, Product Owner von "k.at" und Growth Hackerin bei Kurier Digital, verantwortlich. In ihren Aufgabenbereich fallen die strategische und konzeptionelle Ausrichtung, sowie der Aufbau von "k.at" und alle Marketing-Aktivitäten.

Inhaltlich geleitet wird das Portal von Verena Bogner, zuvor bei "Vice", die über über "feministische Themen und Lifestyle-Trends" berichten soll. Ex-"Vice"-Autor Franz Lichtenegger soll sich mit "popkulturellen Themen und viralen Phänomenen" beschäftigen, Adisa Beganovic, zuvor Redakteurin beim Magazin "Kosmo", mit gesellschaftspolitischen Themen, "oft mit Fokus auf Migration". Marc Weber ist für Social-Videos zu alltäglichen Phänomenen und Hintergrundinfos zuständig. (red, 25.6.2019)