Gastkommentar: So gelingt ein "Perfect Match"

Was können Sie mir abseits eines spannenden Jobs bieten, und wie sieht es mit meiner Work-Life-Balance aus?", fragt die Kandidatin zu Beginn des Bewerbungsgesprächs. Der Paradigmenwechsel im Recruiting hat voll eingesetzt. Wie aber können Unternehmen angesichts dieser neuen Entwicklungen ihre Brand am Jobmarkt betonen und sicherstellen, dass sie stets die Besten finden? Eine kleine Checkliste:

Helga Pattart-Drexler ist Head of Executive Education an der WU Executive Academy in Wien.