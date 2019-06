Giannis als zweiter Europäer nach Nowitzki zum MVP gekürt

24-jähriger Grieche setzt sich klar vor James Harden durch – Slowene Doncic "rookie of the year", Franzose Gobert erneut bester Defensivspieler

Giannis Antetokounmpo ist am Montagabend in Santa Monica als "wertvollster Spieler" (MVP) der abgelaufenen Saison der National Basketball Association (NBA) ausgezeichnet worden. Der 24-jährige Grieche vom Grunddurchgangsgewinner Milwaukee Bucks ist erst der zweite Preisträger aus Europa nach dem Deutschen Dirk Nowitzki, der den "NBA Most Valuable Player Award" vor zwölf Jahren erhalten hatte.

nba

"Ich danke Gott dafür, dass er mich mit diesem unglaublichen Talent gesegnet hat", sagte Antetokounmpo zu Beginn seiner Dankesrede, in deren Verlauf er in Tränen ausbrach. "The Greek Freak" setzte sich in der unter internationalen Medienvertretern durchgeführten Wahl klar vor "Titelverteidiger" James Harden (Houston Rockets) durch. Antetokounmpo war auch als Defensivspieler des Jahres nominiert, diese Auszeichnung erhielt jedoch wie im Vorjahr der 2,16 Meter große Franzose Rudy Gobert (Utah Jazz).

Siakam: "Most Improved Player"

In den anderen wichtigen Kategorien siegten ebenfalls die Favoriten: Bester Neuling ("Rookie") der Saison 2018/19 wurde der 20-jährige Slowene Luka Doncic (Dallas Mavericks). Der Preis für den "Sixth Man of the Year" ging erneut und zum insgesamt dritten Mal an Lou Williams (Los Angeles Clippers), jener für den Spieler, der sich im Vergleich zum Vorjahr am meisten verbesserte ("Most Improved Player"), an den Kameruner Pascal Siakam vom NBA-Champion Toronto Raptors. Trainer des Jahres wurde Bucks-Coach Mike Budenholzer.

Im Rahmen der Award-Show im Barker Hangar gab es auch Ehrungen für Earvin "Magic" Johnson (59 Jahre/fünfmal Meister mit den Los Angeles Lakers und dreifacher MVP) und Larry Bird (62 Jahre/dreimal Champion mit den Boston Celtics und dreifacher MVP). Die beiden Basketball-Legenden erhielten den "NBA Lifetime Achievement Award" für ihr Lebenswerk. (APA, 25.6.2019)