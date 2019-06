Reddit manipuliert? Schwere Vorwürfe gegen Epic Games

Ehemaliger Moderator behauptet, dass Konzern Moderatoren bezahlt hat, dass sie kritische Beiträge zu "Fortnite" entfernen

Ein ehemaliger Moderator des Fortnite-Subreddits erhebt gegen Epic Games schwere Vorwürfe. Der Hersteller des Battle-Royale-Phänomens soll Moderatoren bezahlt haben, dass diese negative Beiträge und Diskussionen entfernen. Zudem sollen diese Preise von Verlosungen selber verwendet, private Infos weitergegeben und veröffentlicht zu haben.

foto: screenshot/gamestandard

Admins duldeten Verhalten offenbar

Das Posting wurde mittlerweile entfernt. Besagter User ist auch Moderator in anderen Subreddits, unter anderem jenen zu League of Legends. Reddit-Moderatoren haben gegenüber normalen Usern Sonderrechte. Sie können Beiträge löschen oder für Kommentare sperren. Die nächste Instanz sind Admins, also Mitarbeiter von Reddit. Denen war die ganze Sache offenbar egal, wie der Ex-Moderator berichtet. (red, 25.6.2019)