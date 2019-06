Trump trifft bei G20-Gipfel wohl acht Kollegen

Persönliche Gespräche mir Xi, Putin, Merkel und dem saudischen Kronprinzen sind laut US-Regierungskreisen geplant

Washington – US-Präsident Donald Trump will am Rande des bevorstehenden Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in der japanischen Stadt Osaka mit acht Amtskollegen zu bilateralen Treffen zusammenkommen. Das verlautete aus US-Regierungskreisen.

Demnach sind Gespräche mit Chinas Staats- und Partei Präsident Xi Jinping, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Indiens Premierminister Narendra Modi, dem australischen Premier Scott Morrison und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung sagte, es könne in Osaka zusätzliche derartige Gespräche geben.

Kein Treffen mit Kim in Korea geplant

Nach dem G20-Gipfel in Japan wird Trump am Wochenende weiter nach Südkorea reisen. Dort hat er aber keine Plane, in die demilitarisierte Zone an der Grenze zu Nordkorea zu reisen. Es ist kein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geplant. Das sagte ein hochrangiger Beamte am Montag vor Reportern. (APA, 25.6.2019)