Kolumbien will nicht mehr für venezolanische Deserteure zahlen

Guaidós wiederholte Ankündigungen eines bevorstehenden Machtwechsels, die dann ohne konkrete Folgen blieben, machen sich auch in den Umfragewerten bemerkbar. Hielten ihn im Februar noch 49 Prozent der Befragten für das legitime Staatsoberhaupt, waren es Anfang Juni nur noch 36 Prozent. Die Zustimmung zu Amtsinhaber Maduro stieg in diesem Zeitraum von 34 auf 41 Prozent, ermittelte das oppositionsnahe Meinungsforschungsinstitut Datin Corp . Befragt wurden 1.200 Personen, die berechnete Fehlerquote liegt bei 2,8 Prozent. ( Bert Eder , 24.6.2019)

Ende April forderte der Oppositionführer das Militär erneut auf, sich seiner "Operation Freiheit" anzuschließen, allerdings folgten nur wenige Soldaten diesem Aufruf. Die Deserteure in Kolumbien hatten gehofft, bald unter Guaidós Führung in ihre Heimat zurückkehren zu können.

Der Großteil hat im benachbarten Kolumbien Asylantrag gestellt, wo sie im Gegensatz zu den 1,3 Millionen anderen venezolanischen Flüchtlingen in Hotels untergebracht wurden und drei Mahlzeiten am Tag erhielten.

