Der gute Ton: Neues von Hot Chip, Prince – und ein Brett von Deichkind

Melancholischer Elektropop, "Manic Monday" vom Schöpfer selbst und das Hinterfragen von Fake News

Hot Chip – A Bathfull of Ecstasy

Der große französische Produzentenstar Philippe Zdar (La Funk Mob, Cassius, Motorbass) ist in der Vorwoche durch einen Fenstersturz tragisch verstorben. Neben einem neuen Album seines poppigen House-Duos Cassius namens Dreems (Universal) liegt nun auch die neue Arbeit der britischen Popmelancholiker Hot Chip um den wunderbaren Falsettsänger Alexis Taylor vor, die Philippe Zdar produzierte. Gemeinsam verabschiedet man sich mit A Bathfull of Ecstasy (Domino) von den alten Dancefloor-kompatiblen Hits wie Over And Over und setzt verstärkt auf schlagereske Balladen im Stile Brian Enos.

Prince – Originals

Nach Erbschaftsstreitigkeiten beginnt sich das Archiv des 2016 verstorbenen Prince langsam zu öffnen. Neben diversen Songskizzen am Klavier und über die nächsten Jahre gehobenem Material zwischen richtig gutem Zeug und endlosen Gitarrennudeleien liegt nun mit Originals (Warner) eine Auswahl von Songs vor, die Prince ursprünglich für andere geschrieben, aber als Kontrollfreak zur Sicherheit auch selbst eingespielt hat. Neben Manic Monday für die Bangles oder Nothing Compares 2 U für Sinéad O'Connor in einer Bluesfassung findet sich hier Stoff für Appollonia 6, Sheila E oder Kenny Rogers (!).

Deichkind – Wer sagt denn das?

Nach dem großen Wurf mit der Vorabsingle Richtig Gutes Zeug machen Deichkind in ihrem neuen Song Wer sagt denn das? (Sultan Günther Music) konsequent weiter mit ihrer verstrahlten Zivilisationskritik: "Wer sagt denn, dass das Raucher auf der Schachtel sind? / Wer sagt denn das? Ich glaub ab jetzt nur das, was stimmt ..." Im September soll dann auch das neue Album mit demselben Titel erscheinen. Wir freuen uns auf Drogenhumor der Extraklasse, quietschfidelen Flippersound und den ständigen Versuch auch von deutscher Seite, die Tür von Jim Morrison zur anderen Seite einzutreten.

(Christian Schachinger, 25.6.2019)