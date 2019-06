Bruckner Orchester und Markus Poschner im Musikverein

Man meint zu hören, dass Bruckner an der Donau gewirkt hat, die zahlreichen Stimmenströmungen vermengen sich behände

Eineinhalb Wochen gilt es noch Akkordarbeit zu leisten: So unterschiedliche Werke wie Cherubinis Médée, Schoecks Penthesilea, Zellers Der Vogelhändler sowie die Musicals Chess und Ragtime wollen im Linzer Musiktheater noch zum Klingen gebracht werden. Vor den Orchesterferien am 6. Juli ging sich für das vielseitige, hochklassige Bruckner Orchester auch noch ein Kurztrip aus: in den Musikverein. Zum Glück! Denn die dort unter der Leitung von Markus Poschner präsentierte vierte Symphonie von Anton Bruckner gelang großartig. Die Tremoli der Streicher zu Beginn des Kopfsatzes waren wie eine kaum zu ahnende sanfte Brise, die nach 50 Takten zum festlichen, aber nie klotzigen Fortissimo anwachsen sollte. Der Klang des Orchesters füllte den Großen Musikvereinssaal voll aus, ohne je zu erdrücken.

Denn Elastizität ist dem famosen Chefdirigenten wichtig, auch das Blech agierte mit einer federnden Wendigkeit, die man sonst nur von den Streichern kennt. Diese wiederum lebten bis zum letzten Pult mit bei den Linzern – solch Einsatzfreude erlebt man bei den Wiener Orchestern nur in Ausnahmefällen. Wundervoll die sich frei aussingenden Celli im ersten Satz.

Alles fließt im Spiel der Linzer

Auch die Solisten bei den Bläsern überragten ihre Wiener Kollegen: Flötistin Ildiko Deak, nie forcierend und doch mit einer poetischen Präsenz, sowie der auch im Piano souveräne Hornist Daniel Loipold. Kontrastierend zur butterweichen Horngruppe boten die Trompeten mit ihrer stählernen Härte wiederholt Erweckungserlebnisse.

Bei Poschner meint man zu hören, dass Bruckner an der Donau gelebt und gewirkt hat: Panta rhei, alles fließt im Spiel der Linzer, die zahlreichen Stimmenströmungen vermengen sich behände. Selten, dass es der 48-Jährige zu gut meinte in seinem Bemühen um eine lebendige, abwechslungsreiche Darstellung der Dinge: Die dynamischen Extreme beim Thema der Bratschen im langsamen Satz erinnerten sachte an eine bipolare Störung. Beglückter Beifall. (sten, 24.6.2019)