"Teamfight Tactics": Was steckt hinter dem Phänomen Autobattler?

Der Auto-Chess-Modus von "League of Legends" begeistert bereits vor Launch zehntausende Spieler

Mit Teamfight Tactics steht die Veröffentlichung eines Auto-Chess-Modus von League of Legends bevor. Das Game hat bereits im Beta-Stadium für viel Aufmerksamkeit gesorgt – immer wieder war es auf Twitch in den vergangenen Tagen unter den populärsten Spielen. Am 25. Juli soll das kostenlose Teamfight Tactics nun gemeinsam mit dem League of Legends-Patch 9.13 veröffentlicht werden – was konkret steckt hinter dem Phänomen?

league of legends

Allein gegen sieben Gegner

Teamfight Tactics ist ein sogenannter Autobattler. Bei dem Game werden auf einem schachbrettartigen Feld Helden taktisch klug platziert, die wiederum automatisch Gegner bekämpfen. In jeder Runde können neue Figuren gekauft und aufgestellt werden. Wird eine Auseinandersetzung verloren, werden Lebenspunkte abgezogen. Ziel ist, aus der Auseinandersetzung als letzter Überlebender von acht Mitstreitern hervorzugehen.

Taktik und Strategie gefragt

50 verschiedene Helden aus unterschiedlichen Klassen stehen aktuell zur Verfügung. Diese weisen eine aktive und eine passive Fähigkeit auf. Helden können außerdem mit einem Upgrade versehen werden. Mit Items können die Spielfiguren zusätzlich verbessert werden. Im Gegensatz zu League of Legends sind nicht Schnelligkeit und Reaktionsvermögen gefragt, sondern Taktik und Strategie.

Komplexes Spielsystem

Dem Spieler stehen bei jeder Partie etliche unterschiedliche Herangehensweisen zur Verfügung. Hinter Teamfight Tactics steht nämlich ein komplexes System aus Klassen, Kombinationen und Allianzen. Neuartig ist das Game nicht, mit Dota Underlords gibt es seit kurzem ein Autobattler im Dota-Universum. Nach dem großen Erfolg einer Mod für das Game, hat Valve nun eine eigene Version entwickelt. Dota Underlords gibt es bereits als Beta zu spielen.

scarra

Kompetitiver Modus in Planung

Entwickler Riot Games hat bislang angekündigt, dass es auch einen kompetitiven Modus geben soll, der mit dem Patch 9.14 Einkehr finden soll. Nachdem das Game bereits derart für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist es möglich, dass die US-Spieleschmiede auch nach dem Launch weiter an Teamfight Tactics arbeitet und etwa Saisonen startet und dabei regelmäßig neue Helden integriert. (dk, 25.6.2019)